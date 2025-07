’Una sola giornata’ con Cammariere: "Canzoni che restano nel tempo"

Sarà Sergio Cammariere, stasera alle 21.30, ad aprire Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole, l’ottava edizione dell’omaggio dei grandi interpreti ai grandi autori della canzone italiana, proposto a San Benedetto del Tronto, in piazza Piacentini, dal Comune e dall’Amat. Il cantautore calabrese proporrà il nuovo tour Una sola giornata, viaggio tra poesia, jazz e ritmi latini, capace di far rivivere i suoi primi successi e gli ultimi brani, titolo del disco prezioso e ispirato che contiene 13 tracce inedite, nate dal felice sodalizio tra il pianoforte di Cammariere e la penna di Roberto Kunstier.

Stasera aprirà la prestigiosa rassegna sambenedettese: cosa porterà in scena?

"Sarà un concerto in quintetto con la mia band storica: Daniele Tittarelli al sax soprano, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria, a cui si è aggiunge la violoncellista Giovanna Famulari, dove la poesia incontra la musica in modo essenziale, piano e violoncello, con una propensione ad improvvisare, a cambiare la forma delle canzoni, renderle uniche e irripetibili: succede grazie alla collaborazione tra noi musicisti, che prosegue dal 1996".

Il suo tour conta trentacinque date: le resta il tempo per portare avanti altri progetti?

"Sono diventato presidente di giuria di LazioSound un contest musicale rivolto ai giovani talenti emergenti. Per me una cosa nuova: con me ci sono tanti artisti che stanno collaborando a questo contest, Mariella Nava, Briga. E’ una soddisfazione, avere questo ruolo. Ai miei tempi non esisteva questa possibilità per chi voleva esprimersi e farsi conoscere. Inoltre, ho firmato la colonna del film Revival di Dario Germani, e in precedenza quella de La quattordicesima domenica del tempo ordinaria diretto da Pupi Avati. Ora ho iniziato la stesura di un disco nuovo".

Cosa vuole dire al suo pubblico, per una connessione che dura da anni?

"Creare delle canzoni che rimangono nel tempo e nella memoria portano a questo. Cercherò sempre di non deluderli: quando si sale su un palco e si crea al momento, come succede a noi, il pubblico lo sente e la risposta è quella che lo stesso vuole sentire. Il mio pubblico mi segue con affetto e questo è fondamentale per un artista. In Italia saremo una quindicina di artisti diventati in qualche modo di ’nicchia’, ma in realtà siamo diventati più grandi. Per conquistare i giovani bisogna essere presenti sui social. La gente, in ogni caso, avverte e si accorge della differenza di un tipo di musica: mi auguro che la insegnino nelle scuole, ai bambini, in modo che possano conoscere quanto viene realizzato da persone, e non da intelligenze artificiali".