Valentina Persia, regina di risate: "Sul palco momenti comici e intimi"

"È uno spettacolo che nun se ride… se strilla dalle risate!". Così Valentina Persia commenta con la sua ironia il sold-out registrato già da giorni a Fano. Stasera alle 21,15, alla Rocca Malatestiana, l’attrice comica porterà in scena Ma che te ridi?!, spettacolo che fa parte di un tour nazionale da record, capace di riempire i teatri da nord a sud. Attrice comica, ballerina diplomata all’Accademia nazionale di danza, protagonista di teatro, cinema, televisione e persino reality, Persia è oggi una delle interpreti più amate della risata italiana.

Persia, il titolo sembra una domanda, ma è un invito: da dove nasce Ma che te ridi?!?

"Da una frase che mi sono detta tante volte: ridere è una scelta, un invito, un modo per alleggerire la vita. Non è una domanda, è proprio un richiamo a stare insieme e a ricordarci che senza risate, non si campa".

Decine di date alle spalle e tante ancora davanti. Qual è la sensazione di vedere ovunque teatri pieni?

"Vedere teatri pieni e gente che per due ore ride e si distrae… è come ricevere un abbraccio collettivo".

Il pubblico la ricorda dagli esordi a La sai l’ultima?, l’ha vista a teatro, al cinema, in tv e persino all’Isola dei Famosi. In questo show c’è un po’ di tutte queste esperienze?

"Sì, c’è tutto di me: la comicità degli inizi, l’esperienza teatrale, qualche ricordo di cinema e tv e un pizzico di follia! È un mix della mia vita messo in scena".

Il successo televisivo a Only Fun le ha avvicinato anche un pubblico giovane. In che modo la tv ha influenzato la scrittura e il ritmo del suo spettacolo dal vivo?

"La tv ti insegna a stare nei tempi, a essere più immediata. Only Fun mi ha regalato tanti ragazzi che ora mi seguono a teatro. Sono felice di tornare nella prossima stagione. Prima, però, a settembre, mi vedrete sul Nove con il mio One Milf Show: Sinceramente Persia".

Nei suoi monologhi alterna risate fragorose a momenti più intimi. È questa la chiave che rende il pubblico così affezionato a lei?

"Mi piace mescolare momenti comici e intimi, perché la vita è così. La gente sente che sono vera, e questo crea un legame forte con chi mi guarda".

Lei è romana verace, con quella comicità che scatta di pancia. Che cosa si aspetta dal pubblico fanese, che ha un umorismo forse più ‘di testa’ che ‘di pancia’?

"Mi aspetto un pubblico caloroso anche a Fano. I marchigiani hanno un umorismo più ragionato, ma so che quando parte la risata… nun li ferma più nessuno!".

Ha iniziato come ballerina, quanta danza c’è sul palco?

"Tanta! La danza non mi ha mai lasciata, anche se ora ballo più col cuore che con i piedi (e co’ le ginocchia che scricchiolano). Ma ritmo e presenza scenica sono frutti della disciplina".