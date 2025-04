Valentina Petrillo, un sogno a ’5 nanomoli’

Si è sempre sentita una donna e ha sempre corso per affermare la sua identità. Con un sogno ambizioso: arrivare ai Giochi Paralimpici. Valentina Petrillo è la prima atleta italiana transgender ad aver gareggiato nelle massime competizioni paralimpiche internazionali, scrivendo così un pezzo di storia. Una storia che è stata raccontata in ’5 nanomoli-Il sogno olimpico di una donna trans’, prodotto da Ethnos, con la collaborazione di Gruppo Trans e il contributo della Regione Emilia-Romagna. Diretto da Elisa Mereghetti e Marco Mensa e il film è stato presentato in anteprima mondiale al Biografilm Festival 2023 e ora torna a Bologna, la città adottiva di Petrillo (napoletana di nascita), con due proiezioni al cinema Galliera, oggi alle 21,30 e martedì alle 19,30.

Una vita piena di sfide: a 14 anni le è stata diagnosticata la Sindrome di Stargardt, una rara patologia della retina che l’ha resa gravemente ipovedente. Da sempre un talento dell’atletica, nel 2019, a 46 anni, ha intrapreso il suo percorso di transizione verso il genere femminile. Ostacoli e pregiudizi non l’hanno fermata nel conseguimento del suo obiettivo. Per poter gareggiare nella competizione femmnile ha dovuto soddisfare un criterio preciso: mantenere i livelli di testosterone nel sangue al di sotto di 5 nanomoli per litro per 12 mesi o più, unità di misura da cui deriva il titolo del documentario. Il ritorno a Bologna oggi assume un significato speciale: quando il documentario è stato girato, Valentina Petrillo non poteva ancora saperlo, ma nel 2024 avrebbe realizzato il suo sogno. Alle Paralimpiadi di Parigi ha raggiunto le semifinali nei 200 e 400 metri nella categoria T12 (ipovedenti), un traguardo che rende la sua storia ancora più potente e d’ispirazione.

Petrillo, il titolo ’5 nanomoli’ ha un significato preciso. Quanto è importante sensibilizzare sul tema?

"È un’unità di misura che anche per noi atleti era poco conosciuta: il titolo incuriosisce subito, e spinge a informarsi".

Che effetto le fa la sua storia raccontata sul grande schermo?

"Un’emozione unica! Ho lavorato alla sceneggiatura con Elisa Mereghetti, e ho avuto modo di selezionare in prima persona i momenti più importanti, di gioia, paura, ansia, che raccontassero il mio percorso. Non è scontato, il documentario è stato un viaggio condiviso, e con Elisa si è creato un rapporto speciale che va oltre il lavoro".

C’è un passaggio che la emoziona particolarmente?

"Il rapporto con mio padre e mio figlio. Anche se il documentario parla di sport, raccontare la persona che sono dietro l’atleta è la parte a cui tengo di più. Le parole di mio padre alla fine del film sono forti e toccanti, un messaggio che tutti i genitori dovrebbero trasmettere ai figli".

La spaventa l’esposizione mediatica?

"Ormai ci convivo. Anche se all’inizio mi spaventava, la mia visibilità è una scelta precisa: vorrei che le storie di persone transgender venissero raccontate senza stigma, e lavoro ogni giorno per questo. Gli attacchi ci saranno sempre, ma non mi spaventano più. La partecipazione alle Paralimpiadi mi ha protetta da certe visioni stereotipate: dopo Parigi sento di aver guadagnato rispetto anche come atleta".

Il documentario torna a Bologna: che emozione le dà?

"La prima è stata qui, al Biografilm 2023. Ora torna nella mia città, tra la mia gente, per la prima volta dopo la mia partecipazione a Parigi. È una grande emozione".

I suoi prossimi obiettivi?

"A livello sportivo, i Mondiali di Nuova Delhi a fine settembre. Sul piano personale, continuo con il tour del film e la presentazione del mio libro autobiografico ’Più veloce del tempo’ (ed Capovolta). Sto anche lavorando ad un adattamento teatrale".