Valentino e Vasco Rossi, un'amicizia raccontata nella docuserie del rocker su Netflix

Bologna, 27 settembre 2023 – Vasco Rossi è pronto a debutta su Netflix con la sua docuserie ‘Il Supervissuto’, disponibile sulla piattaforma di streaming da oggi, 27 settembre. Il trailer diffuso mostra anche la partecipazione di un altro Rossi, Valentino, il motociclista pearese nove volte campione del mondo.

È lì che i due “VR più famosi del mondo”, come li definì Francesca Sofia Novello sotto un vecchio post che li ritraeva insieme a cena, racconteranno la loro lunga amicizia, fatta di stima e rispetto reciproci.

Valentino Rossi e Vasco Rossi a cena dopo la fine del lockdown (Instagram)

"Quando andavo alle scuole medie tutti ascoltavano Vasco. La cosa che mi ha colpito di più di lui è la sua naturalezza”, dice il pilota nel trailer ufficiale della serie tv da 5 episodi.

Le due stelle italiane, oltre alle passioni, condividono anche il titolo di leggenda, permanendo nelle menti e nei cuori dei propri fan o tifosi anche a distanza di anni dai loro esordi. Sono tante le foto e i filmati che li ritraggono insieme dimostrando il sentimento sincero che li unisce.

Celebre la loro reunion post quarantena a giugno 2020 in un locale di Rimini, dove le due star con amici e famiglie si incontrarono per passare insieme una serata di gioia e spensieratezza.

Le foto di tutto il gruppo fece il pieno di like anche di famosi colleghi, da Emma Marrone al grande amico di Valentino Cesare Cremonini, presente anche alla cerimonia di consegna delle chiavi della città natale del pilota, Tavullia, il 7 settembre.

"Dopo il lockdown splendida serata con l’energia di Valentino. Ci voleva proprio! God Bless Vale!”, scriveva il Blasco. I due hanno sempre continuato a supportarsi a vicenda, passando insieme tanti momenti importanti delle rispettive vite.

Come la giornata di sabato 28 maggio 2022, quando Valentino Rossi si spostò dal Mugello, dove partecipò alla cerimonia di ritiro del suo mitico numero 46, a Imola per assistere al concerto del rocker di Zocca.

Posti in prima fila per Valentino Rossi e compagna, che riprese e postò sui social il momento in cui Vasco lo invitò a salire sul palco. "Voglio salutare il più grande di tutti i tempi: Valentino Rossi” disse annunciandolo, prima di scambiare con lui un lungo abbraccio.

E ora un’ulteriore prova dell’affetto tra i due è nella partecipazione del motociclista alla docuserie del Blasco insieme a tanti altri ospiti, tra cui anche Gianni Morandi.

Ad accompagnare questo lavoro seriale, scritto da Guglielmo Ariè, Igor Artibani e Pepsy Romanoff (che ne è anche regista) e girato perlopiù negli anni della pandemia, ci sarà una nuova canzone inedita dal titolo "Gli sbagli che fai”.