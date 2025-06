Vasco infiamma il Dall’Ara. Doppio show con tanti vip

C’era tutto il popolo di Vasco, queste ultime due sere nello show allo stadio Dall’Ara, per le tappe bolognese del tour ‘Duemilaventicinque’ (il prossimo anno è già atteso a Ferrara e Ancona). Alla ’prima’ di mercoledì, c’erano però anche tanti amici e artisti, dietro le quinte per un abbraccio, o sotto il palco. Lo stesso rocker ha pubblicato sui suoi canali alcune immagini. Non poteva mancare Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, grande amico del rocker. Grande ospite del mondo della musica, anche Olly, cantante vincitore dell’ultimo festival di Sanremo con ‘Balorda nostalgia’. "Olly e qualche tatuaggio spericolato", ha scritto Vasco con la sua solita ironia. Risate dietro le quinte anche con Nicoletta Mantovani e gli amici bolognesi Marino Bartoletti e Stefano Bonaga. Un momento toccante, l’abbraccio nel backstage con i genitori di Alba Chiara Baroni, ragazza di Tenno vittima di femminicidio nel 2017.