Da un super Vasco Rossi al re del relax Gianni Morandi, il Ferragosto 2025 dei vip: foto

Bologna, 15 agosto 2025 - Ferragosto tra mare e montagna, tra grigliate e relax: come hanno festeggiato i vip la giornata più attesa dell'estate? Da quelli dell'Emilia Romagna a quelli marchigiani, molti hanno pubblicato delle foto per augurare un buon ferragosto ai propri follower condividendo foto o pensieri. "Ferragosto: grigliate, spiagge affollate, traffico... lo invece sto affrontando l’unico vero problema della giornata: girarmi o no sul lato sinistro del cuscino. Buon Ferragosto guerrieri del relax!", parola del cantante bolognese Gianni Morandi che su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae comodamente seduto su una poltrona, immerso nella pace e nel verde.

Anche Laura Pausini, cantante di Solarolo (Ravenna) sul suo profilo social ha pubblicato una storia con due immagini all'insegna del relax e in una sfoggia un costume intero color carta da zucchero e occhiali da sole con la data di oggi. Ha optato per il mare la riccionese Martina Colombari, che ha pubblicato delle foto in spiaggia mentre si lascia accarezzare dal sole del tramonto.

Su Instagram arrivano anche gli auguri alternativi del rocker di Zocca (Modena) Vasco Rossi che affida il messaggio a due simpatici extraterrestri: "Buon Ferragosto spericolato, Vasco è di un altro pianeta". Poi nelle storie appaiono i fuochi d'artificio per Ferragosto con le immagini finali dei suoi concerti colorate dallo spettacolo pirotecnico. Ma il Blasco, instancabile e sempre in movimento con tutta la sua energia, ha pubblicato un video da Castellaneta Marina, in Puglia, dove, tra un tuffo e l’altro, va a salutare suoi fan in fila in spiaggia.

Ferragosto in famiglia per Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e la piccola Camilla; al centro e a destra, la compagna di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello e le figlie Giulietta e Gabriella (foto Instagram)

"Ferragosto. Un giorno per rallentare, sorridere, ascoltare il silenzio tra le note. La musica è ovunque: nel vento, nel sole, negli abbracci leggeri. Vi auguriamo di viverlo con il cuore aperto. Con affetto": è questo il messaggio poetico e intenso condiviso sui social dal pianista ascolano Giovanni Allevi.

Super sorridente la cantante bolognese Cristina D'Avena che con una tazzina di caffè in mano scrive: "Coffee? Buon ferragosto ragazzi!". E poi c'è la foto di famiglia di Andrea Zenga con la compagna Rosalinda Cannavò e la figlia Camilla mentre lavano insieme i denti: un modo simpatico per augurare buon ferragosto ai follower. E c'è poi chi passo i giorni del weekend lungo di Ferragosto in pista: così la famiglia di Valentino Rossi. La compagna Francesca Sofia Novello ha pubblicato delle foto con le piccole di casa: Giulietta e Gabriella in pista con tanto di cuffie anti rumore. "Red Bull Ring" nel tag della modella, si tratta della pista automobilistica in Austria: in gara i campioni del vr46racingteam.