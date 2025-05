Vasco Rossi 2025, concerto a Bibione: folla di fan accampati con le tende

Bologna, 26 maggio 2025 – È ufficialmente iniziato il mese di Vasco Rossi. Questa sera, 26 maggio, lo Stadio Comunale di Bibione ospita il soundcheck del tour 'Vasco Live Duemilaventicinque', un’anteprima esclusiva dedicata agli iscritti del fan club. Lo spettacolo vero e proprio partirà domani, con la data zero. Poi, il tour farà tappa a Torino, Firenze e Bologna, dove il Komandante è atteso l’11 e 12 giugno allo Stadio Dall’Ara per due concerti che si preannunciano sold out.

Vasco Rossi ha pubblicato su Instagram le foto dei fan accampati con le tende davanti allo stadio di Bibione in attesa della serata dedicata al fan club

A Bibione, l’atmosfera è già caldissima. Sui social, Vasco ha pubblicato una foto che mostra la fila chilometrica dei fan già accampati con le tende: "Eccovi qua... con le tende e l’entusiasmo della fanbase più numerosa del mondo. Finalmente è arrivato il mese che si aspetta tutto l’anno. Questa sera accendiamo il palco a Bibione per il concerto riservato agli iscritti del Blasco Fan Club. Il fan club più bello del mondo".

Le prove in notturna

Già ieri, 25 maggio, il rocker ha raccontato di aver provato in notturna, per simulare le condizioni del concerto: "Abbiamo fatto le prove di sera, all’orario esatto del concerto… alle 21 meno un quarto, per vedere le luci, per abituarsi a stare sul palco come sarà nella realtà. Sono molto contento. Non vedo l’ora". Questa sera, Vasco incontrerà finalmente dal vivo il suo pubblico per la prova generale: "Vi do appuntamento direttamente alla prossima volta… che sarà la prova generale davanti agli iscritti del mio Fan Club. Il Fan Club più grande del mondo! State connessi!!!", ha scritto sui social, carico di entusiasmo.

Fan accampati con le tende davanti allo stadio di Bibione aspettando Vasco (foto Instagram)

L'anticipazione della scaletta

Vasco ha già fatto sapere ai fan che durante lo show ci saranno diverse novità: "Sono anni che mi chiedono di fare ‘Vita spericolata’ tutta intera in concerto, e quest’anno lo farò. Poi la vita è il tema portante del tour". Sempre in anteprima, il rocker ha detto che sul palco torneranno anche 'Valium', 'Io perderò', 'Mi si escludeva', 'Quante volte' e 'Buoni o cattivi', oltre a un nuovo medley con un finale inedito e 'Sally'.

Altri fan davanti a Bibione mentre aspettano l'apertura dei cancelli per il concerto di Vasco

Vasco Live Duemilaventicinque: tutte le date

Dopo Bibione, Vasco sarà in tour a Torino (31 maggio e 1 giugno), Firenze (5 e 6 giugno) e Bologna (11 e 12 giugno). Dopo il Dall'Ara si prosegue con Napoli (16 e 17 giugno), poi Messina (21 e 22 giugno) e il gran finale è previsto a <>Roma (27 e 28 giugno).<>