Vasco Rossi e la figurina del Carlino su Modena Park: “Un concerto da record entrato nella storia”

Modena, 12 ottobre 2025 – Il Resto del Carlino compie 140 anni e Modena, capitale mondiale della figurina grazie all’intuizione della famiglia Panini, celebra l’anniversario con quattro figurine da collezione con riproduzioni di altrettante prime pagine del Carlino indimenticabili, in edicola con il nostro giornale.

Una di queste, è un omaggio a Vasco Rossi e al leggendario Modena Park, il concerto con 225mila spettatori del primo luglio 2017 al Parco Ferrari.

Figurina che è piaciuta al rocker di Zocca, che ha rilanciato l’iniziativa sul suo profilo Instagram accompagnata da un video di quella notte magica. “Come nelle favole”, recitava la nostra prima pagina.

"Come sottolineare a Modena l'anniversario dei cento quarant’anni del Resto del Carlino? Oggi in edicola viene distribuito gratuitamente insieme al giornale un folder che racchiude quattro figurine da collezione, con riproduzioni di altrettante prime pagine del Carlino indimenticabili – scrive Vasco -. Eventi che hanno segnato la storia, come il leggendario Modena Park. Il giorno dopo, il 2 luglio 2017, Modena si è risvegliata capitale del rock, forte di oltre 225mila fan per il concerto da record. “Come nelle favole”, la prima pagina del Resto del Carlino è diventata ora una figurina da collezionare”.

Speciale 140 anni del Resto del Carlino

Le altre figurine dell’iniziativa ricordano l’eccidio delle fonderie, il terremoto del 2012 e Luciano Pavarotti. E c’è anche quella della prima pagina del primo numero del giornale, datata 21 marzo 1885.

L’iniziativa è stata realizzata grazie a Fondazione Ago che gestisce il Museo della Figurina.