Vasco Rossi a Zocca dopo il tour 2024: dove incontrarlo

Zocca (Modena), 4 luglio 2024 – Vasco Rossi torna a casa, meritato riposo per il Komandante dopo le fatiche del tour 2024. Un successo, serata dopo serata: 7 concerti a Milano, 4 a Bari e due anteprime a Bibione. Ieri sera Vasco è arrivato nella sua Zocca dove c’erano già la moglie, il figlio e mamma Novella ad attenderlo.

Un po’ di riposo, passeggiate nei boschi senza rinunciare alla solita capatina al BiBap, il bar di Zocca dove è cresciuto, per una partita a carte con gli amici.

L'abitazione di Vasco Rossi (nel riquadro) a Zocca, in provincia di Modena

Già ieri mattina a Zocca si percepiva che l’arrivo di Vasco sarebbe stato imminente. Come sempre, terminati i suoi tour live saliva per una vacanza al suo paesello. Nel tardo pomeriggio il Komandante è arrivato alla sua casa zocchese. Piovigginava, l’aria fresca e la strada mosaico multicolore piena di scritte e i disegni lasciati dal fan era deserta, ma è tutto pronto per accoglierli.

A iniziare dai segnali di divieto di sosta con rimozione forzata in Viale Gramsci, al divieto di accesso, residenti esclusi, nella strada senza uscita del Blasco. Divieti validi fino al 15 agosto e ciò fa pensare che la vacanza zocchese del rocker numero uno potrebbe protrarsi per più di un mese. L’Amministrazione comunale ha posto anche numerosi posaceneri con tanto di cartellino che li indicano e cestini per i rifiuti, mentre nel giardino del dirimpettaio ‘Memo’ spicca un grande cubo con foto di fan, e uno striscione con su scritto’ Vasco Zocca a oltranza’.

Il mega poster di Vasco Rossi appeso su una parete di una scuola elementare a Zocca

E segnale inequivocabile, a fianco del cancello dal quale Vasco esce ed entra da casa, c’è tutto l’occorrente per ricevere i fan, da dove dispensa autografi e permette selfie. Ma quello che ha sorpreso gli Zocchesi e che ha già creato molta curiosità, sono i quattro poster giganti con immagini di Vasco posti nel capoluogo. Li ha realizzati la GML – Grafiche Modul Line del luogo, che dopo averli affissi ha lanciato un post sui social, confermato in seguito dal sindaco Federico Ropa, sui suoi profili.

Notizia questa che ha scatenato interesse a ogni latitudine. La gigantografia con l’immagine di Vasco in piedi affissa in una parete della scuola elementare di Piazza dei Martiri è alta dieci metri, mentre sul moro esterno del municipio due grandi occhi blu di Vasco, un dipinto, questo, dell’artista Alessandro Filardo. Il poster di dieci metri e gli altri due esposti nel Teatro comunale Blasco sono fotografie ufficiali di Vasco stampate su pvc. Quest’estate, i fan avranno quindi altre chicche da scoprire nella Vascoland.

Intanto, proprio durante una serata a Milano, Vasco ha reso note le date per il tour 2025: per ora sono 12 gli appuntamenti in programma, con due date a Bologna (11 e 12 giugno). Poi il Blasco si esibirà a Torino (31 maggio e 1 giugno), Firenze (5 e 6 giugno), Napoli (16 e 17 giugno), Messina (21 e 22 giugno) e Roma (27 e 28 giugno).