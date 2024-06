Vasco Rossi a Sanremo 2025: l’invito di Carlo Conti al re del rock

Bologna, 13 giugno 2024 - Vasco Rossi a Sanremo? Per ora c'è solo l'appello di Carlo Conti, ma chissà se il rocker di Zocca non accetti l'invito e salga sul palco dell'Ariston per l'edizione del Festival 2025. A Sanremo "sarebbe un sogno aprire con Vasco Rossi che canta 'Alba Chiara'".

VASCO ROSSI

Sono queste le parole di Carlo Conti al Tg1 Mattina estate, rispondendo alla domanda di Giorgia Cardinaletti su quali ospiti gli piacerebbe avere al Festival che lancia l'appello. "Vasco pensaci", dice il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025.

Sono due partecipazioni le partecipazioni di Vasco a Sanremo: una nel 1982 con “Vado al massimo” e una l'anno successivo, nel 1983, con “Vita spericolata”.

In questi giorni il Blasco è in tour a Milano: i prossimi concerti ci saranno il 15, il 19 e il 20 a San Siro. Poi il re del rock si sposterà a sud per raggiungere Bari dove sono in programma quattro date: 25, 26, 29, 30 giugno al San Nicola.

“Milano…️️️️ Tu si che sei speciale. Vi amooooooo. 4 di 7 sold out”: queste le parole del Komandante dopo la quarta serata a Milano. La terza è stata una data un po’ più sfortunata perché sotto la pioggia battente, ma nessun problema per i fan del Blasco che non si sono scoraggiati e hanno continuato a cantare sotto gli ombrelli.

Intanto per quando riguarda un’eventuale partecipazione di Vasco Rossi a Sanremo, vediamo se il rocker risponderà all’appello di Carlo Conti. Tutti i fan in attesa.