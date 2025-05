Vasco Rossi svela il palco del tour 2025 : “Ci siamo di brutto”

Bibione (Venezia), 8 maggio 2025 – “In anteprima abusiva esclusiva planetaria la foto for you dal fronte di Bibione!!!”. Parole di Vasco Rossi, il rocker di Zocca che ha postato sul suo profilo Instagram il palco che ospiterà la data zero del tour 2025.

"Sono iniziati i grandi lavori – aggiunge Vasco facendo incetta di punti esclamativi -. Ci Siamo Di Brutto!! Manca sempre meno alle due super anteprime del Tour soundcheck [data Fan Club] - 26 maggio e data zero - 27 maggio (Stadio Comunale)”.

Vasco Rossi svela su Instagram il via ai lavori per il palco di Bibione che vedrà le prime due date del tour live 2025

Immancabili centinaia di commenti tra cui quel “Sentiamo già il rock scorrere dentro le vene. Ti aspettiamo Komandante!” che li racchiude tutti. Poche ore prima, sempre il Blasco, aveva detto su Instagram: “Il rock’n’roll lo facciamo con le emozioni, l’energia, la carica che proviamo a trasmettere alla gente, ma per riuscirci dobbiamo contare sul fatto che tutto fili liscio dall’inizio alla fine, senza intoppi”.

"Tutto deve essere perfetto – ha aggiunto Vasco Rossi a meno di tre settimane dal debutto del tour – per quando andremo sul palco di fronte a un pubblico. Niente deve essere lasciato al caso. Tutto si deve incastrare alla perfezione, con naturalezza. Una naturalezza, però, che sembra tale a chi ascolta poi da sotto il palco, ma che ti guadagni con tanto esercizio… tanti allena-menti. Solo così sarà un grande rock’n’roll show. Ecco, dietro a questi “capelli sKompigliati” di Stef c’è tanta professionalità e tanto allenamento”.