Vasco Rossi tour 2024: date ufficiali e quando comprare i biglietti

Bologna, 2 ottobre 2023 – Una scorpacciata a Milano, che si aggiudica ben 4 date a San Siro, e poi Bari. Eccole le cinque date annunciate per il tour 2024 di Vasco Rossi che inizierà il 7 giugno per concludersi il 25 dello stesso mese. Nella scelta delle location pare siano state privilegiate le città che non furono toccate dai live dell’estate 2023.

7 Giugno Milano Stadio San Siro

Stadio San Siro 25 Giugno Bari Stadio San Nico

Vasco Rossi: le date del tour 2024 e quando comprare i biglietti

Che quest’anno Vasco avrebbe puntato forte su Milano l’aveva annunciato lui stesso: a San Siro punta al record. L’estate del 2023 invece si era dedicato a Bologna, sua città di adozione con 4 date date tutte sold out: quest’anno però il Dall’Ara non ospiterà la ‘combricola del Blasco’.

E del resto, Milano è una delle città non toccate dal tour 2023 che era partito con una doppia data a Rimini. Rimini, ormai tappa irrinunciabile dell’estate del rocker, si è candidata a ospitare nuovamente la data zero del tour 204: vedremo se questo sogno si realizzerà.

I biglietti per il tour 2024

I biglietti per il Vasco Live 2024 saranno disponibili dal:

4 ottobre dalle 12 per il Blasco Fan Club

dalle 12 per il Blasco 5 ottobre dalle 12 prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation

dalle 12 prevendita per gli utenti iscritti a 6 ottobre dalle 12 apertura vendite su Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.

La scaletta

Ancora tutto da costruire lo show, ovviamente, ma alcuni punti fissi ci sono già. Primo: sarà uno show carico di emozioni e adrenalina, come tutti quelli del Kom. Esperienze che spingono i suoi fan a giorni di attesa in tenda per assicurarsi un posto in prima fila.

Secondo: sarà probabilmente inclusa nella scaletta la nuovissima ‘Gli sbagli che fai’, colonna sonora del docu fulm ‘Vasco Rossi - Il Supervissuto’ che sta registrando numeri da record su Netflix. Vita, successi, discese e risalite: in quelle immagini Vasco ha raccontato la sua vita, dall'infanzia felice a Zocca (dove trascorre ancora qualche settimana ogni estate anche per stare vicino alla mamma Novella) agli esordi fino agli ultimi successi, in attesa dei prossimi: quelli del 2024.