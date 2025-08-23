Ventura, Terzi e la parata di vip. Sfide sulla spiaggia e serata in disco

Oggi è la giornata clou di Giochi nella Città Giardino – il format ideato da Simona Ventura e Giovanni Terzi, con la collaborazione di Alberto Mambelli –, fatta di sfide atletiche, momenti di intrattenimento e approfondimenti culturali, che sta andando in scena in questi giorni a Cervia e Milano Marittima. Nella cornice dello Stadio dei Pini di Milano Marittima, alle 17, scenderanno in campo volti noti dello sport e dello spettacolo per la Partita delle Leggende – ad ingresso libero e gratuito per il pubblico. Sul terreno di gioco si sfideranno due squadre d’eccezione: il team di Simona Ventura, guidato in panchina da Arrigo Sacchi e il team di Giovanni Terzi, allenato da Alberto Zaccheroni. A dirigere l’incontro sarà Paolo Dondarini, già arbitro in serie A. "Siamo innamorati della Romagna. Quest’anno il sindaco di Cervia (Mattia Missiroli, ndr) ci ha chiesto di proporre qualcosa per Cervia e Milano Marittima e abbiamo pensato a questo bellissimo format, tornando un po’ ai fasti del passato: stare insieme e divertirci. Abbiamo chiamato tanti amici che hanno accettato subito per questa prima edizione", raccontano entusiasti Ventura e Terzi. Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi ha deciso di accettare l’invito di Simona Ventura – che tra poco tornerà per la conduzione de Il Grande Fratello – proprio la vincitrice della prima edizione della ‘casa più spiata d’Italia’ Cristina Plevani che da Milano Marittima ha raccontato "l’invito mi è arrivato da Simona poco dopo la vittoria all’Isola. Sono davvero contenta di partecipare a questo evento, sono felice di partecipare anche perché non ho l’ansia che avevo nel reality. A Cervia torno dopo tanti anni, c’ero stata quando ai tempi del programma Campioni". In campo anche la showgirl Alessia Fabiani: "Sono molto felice di essere qui e ho accettato subito l’invito di Simona. Poi sono una grande amica di Milano Marittima. Amo lo sport, fa parte della mia vita, sono competitiva quanto serve ma mi piace che lo sport mantenga i suoi valori".

La giornata di oggi inizia alle 11, al Bagno Dario di Milano Marittima, con il Torneo di bocce tra vip, il classico e intramontabile simbolo dell’estate romagnola. Alle 17 si prosegue con la Partita delle leggende e poi tutti in Rotonda Primo Maggio con le interviste a Plevani, Paolo Vallesi, Fabiani e Ubaldo Pantani. Inoltre, saranno presenti: Dino Giarrusso, Michelle Masullo, Jo Squillo, Sandy Marton, Santo Pirrotta, Rossella Erra. Infine, grande chiusura della prima edizione di Giochi nella Città Giardino al Pineta di Milano Marittima insieme a due miti della musica degli Anni ’80, Jo Squillo e Sandy Marton e la dj Michelle Masullo. La serata si accenderà con la grande festa Remember (appuntamento aperto a tutti con ingresso a pagamento).