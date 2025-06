Verdone e Dean Norris al Festival delle serie

Si chiude oggi la prima edizione dell’Italian Global Series Festival che ha trasformato Riccione e Rimini in un autentico crocevia della serialità contemporanea. Evento finale una serata aperta al pubblico all’Arena Ceccarini, dedicata alle premiazioni con la consegna degli Excellence Awards a Carlo Verdone, e a Dean Norris, volto iconico della serialità americana. Saranno inoltre annunciati i vincitori dei Maximo Awards 2025 e verranno conferiti i riconoscimenti per la Fiction Italiana Edita già selezionati dalle giurie. Tra i premi assegnati: miglior serie comedy: Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883; miglior sceneggiatura comedy Premio Siae: Chiara Laudani, Sydney Sibilia, Francesco Agostini, Giorgio Nerone; miglior sceneggiatura mini-serie Premio Siae: Filippo Gravino, Elisa Dondi per Storia della mia famiglia; miglior sceneggiatura film tv Premio Siae: Massimo Gaudioso, Filippo Gili, per Questi Fantasmi!; miglior regia comedy: Alice Filippi, Francesco Capaldo, Sydney Sibilia; miglior regia film tv: Cristina Comencini, per Il treno dei bambini e miglior attrice film tv: Barbara Ronchi, sempre per Il treno dei bambini.