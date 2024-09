Viktorija Mihajlovic nella redazione di Temptation Island 2024: ascolti già al top

Bologna, 18 settembre 2024 - Successo di ascolti per Temptation Island: il docu-reality risulta il programma più visto del martedì sera. “Dietro le quinte”, come autrice per la redazione di Fascino PGT, anche Viktorija Mihajlovic, la figlia di Sinisa, ex mister dei rossoblù scomparso il 16 dicembre 2022. La 27enne collabora di nuovo con Mediaset dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi con la sorella Virginia.

Il ruolo di Viktorija

Il ritorno su Mediaset vede la modella 27enne lontana dalla luce dei riflettori: la sua nuova avventura professionale si svolge all’interno della redazione di Fascino PGT, società appartenente a Maria de Filippi. La nuova autrice ha dato il suo contributo nella realizzazione dei dialoghi e della trama del reality show condotto da Filippo Bisciglia. C’è anche la sua mano dietro al successo di audience registrato nelle prime due uscite del format che in occasione del debutto di martedì 10 settembre ha sfiorato il 24% di share. Un’esperienza molto diversa dalla precedente, ma comunque coronata dal successo.

Il format

Temptation Island è un reality show che coinvolge sette coppie intenzionate a mettere alla prova la propria relazione.

Durante il soggiorno sull’isola, infatti, fidanzati e fidanzate verranno divisi ed entreranno in contatto coi tentatori e le tentatrici. Potranno quotidianamente assistere all’attività dei rispettivi partner attraverso la visione delle registrazioni video, in serata.

In caso di necessità, i membri di una coppia possono richiedere il falò di confronto, per poi decidere se continuare la permanenza sull’isola oppure ritirarsi.

Il nuovo arrivato

Il 10 settembre resterà una data da incorniciare per la famiglia Mihajlovic, insieme all’ottimo debutto del programma Virginia Mihajlovic ha dato alla luce il piccolo Leone Sinisa, il secondo figlio nato dalla felice unione con Alessandro Vogliacco. La dedica al nonno è già nel nome e il nuovo arrivato andrà a fare compagnia alla sorella maggiore Violante. Per un’altra curiosa coincidenza, Leone Sinisa è nato nel giorno della cittadinanza onoraria a Saputo, che ricordato la parabola di Mihajlovic in rossoblù.