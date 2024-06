Tanti vip ai concerti di Vasco Rossi: foto, video e grandi emozioni. Ecco chi c’era

Bologna, 23 giugno 2024 - Vasco Rossi ha concluso le sette date a Milano del tour 2024. Un record e un trionfo. Il Komandante colleziona sold out e applausi. Un appuntamento imperdibile per molti a San Siro, dai fan storici ai vip. Anche chi è abituato alla notorietà, si emoziona davanti a re del rock.

Sono tanti i vip (video) che hanno postato sui social la loro foto con il Blasco nelle diverse tappe milanesi. C'è chi ha postato video, chi foto con dedica. Da Facebook a Instagram, i vip condividono con amici e follower l'incontro e la chiacchierata con Vasco. E in ogni scatto si vede l'emozione e la gioia per l'incontro.

Tanti vip a San Siro per ascoltare Vasco, tante foto postate sui social al fianco del Komandante: da sinistra, Emma Marrone, Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli, Levante

Chi sono i vip fan di Vasco che hanno postato le foto? Sono tanti: dagli sportivi ai cantanti passando per gli attori. Partiamo dai "colleghi" di Vasco: Emma Marrone posta la foto e un semplice "Grazie" come commento; poi c'è Francesco Gabbani che pubblica un video dove si inchina davanti al rocker che gli dice "Tu sei bravissimo, sei un genio".

"Ieri sono andato a vedere un concerto strepitoso - ha scritto Gabbani il 23 giugno su Facebook - e ho avuto la fortuna di incontrare Vasco Rossi e di poterlo abbracciare e ringraziare per tutto quello che è, che fa e che rappresenta. Caro Vasco, è impossibile descrivere quanto la tua musica e la tua arte siano importanti per me e per milioni di persone. Mi porterò sempre nel cuore le tue parole e i tuoi complimenti. Grazie Vasco, sei un artista ed un uomo immenso e mi ha fatto davvero emozionare".

Levante, l'emozionante incontro con Vasco durante uno dei concerti del Komandante a Milano

A San Siro anche Levante emozionata davanti a Vasco: "Commozione da inizio a fine show. Artista dal cuore grande e poeta della vita che vale la pena di raccontare. Io con la faccia da babba ma tutto il resto è venuto benissimo. Ho amato ogni cosa. Grazie Vasco. Grazie Tania". "Andiamo al massimo", è il commento di J Ax pubblicato assieme alla foto con l'artista di Zocca.

Anche J-Ax ha postato una foto con Vasco Rossi durante una delle tappe milanesi del tour 2024

C'è chi è andato con la mamma al concerto: è il caso di Naike Rivelli presente a San Siro con Ornella Muti. C'è invece chi è andato con la moglie: è il caso di Paolo Maldini con la moglie Adriana, oppure Luca Argentero e Cristina Marino.

Anche Luca Argentero al concerto di Vasco Rossi con il Dottore e la compagna

Senza dimenticare Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello che hanno ballato (video) e cantato sotto il palco. E Vasco ha anche reso omaggio al Dottore salutandolo con queste parole davanti al pubblico in delirio: "E' il migliore di tutti" (video).

Valentino Rossi, la compagna Francesca Sofia Novello e Vasco Rossi; a destra, la coppia pesarese durante il concerto

A postare una foto anche Arianna Mihajlović, moglie dell’ex allenatore del Bologna: "Tornare a San Siro per il concerto di Vasco - ha scritto su Facebook - è stata un'emozione unica ed indescrivibile che difficilmente dimenticherò ! Soltanto la musica riesce a far esprimere tutto ciò che ho nascosto nell'anima . Vasco e' da sempre il mio cantante preferito ....le sue canzoni mi fanno esplodere il cuore. Grazie Vasco, mi hai regalato un sogno". Ma il tour di Vasco continua a Bari: quali altri vip si faranno immortalare con il Komandante? Intanto c'è anche chi si prepara già al tour 2025 perché Vasco, pper la gioia dei fan, ha già ancipato le date.