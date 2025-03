Vito Mancuso insegna la speranza

Si chiama ’Destinazione speranza’ l’ultimo lavoro del teologo e scrittore Vito Mancuso, che sarà presentato oggi alle 17,30 al Bper Forum di Modena.

In un momento storico segnato da conflitti devastanti, crisi ambientali e un senso di inquietudine diffuso, Mancuso invita a interrogarsi sulle grandi questioni esistenziali.

In un presente dominato da terribili conflitti, disastri ambientali e inquietudini diffuse, guardare al futuro con ottimismo sembra un’impresa sempre più ardua: ripiegandosi su se stesso, l’uomo però sta a poco a poco perdendo la speranza in un domani migliore. Viene dunque da chiedersi: "Che cosa posso sapere? Che cosa devo fare? Che cosa mi è lecito sperare?".

Cercando di rispondere a queste tre fondamentali domande, formulate per la prima volta dal filosofo Immanuel Kant, Vito Mancuso in ’Destinazione speranza’ (Garzanti) guida i lettori alla ricerca del significato più profondo e autentico della nostra vita. Con grande lucidità il filosofo qui vuole rifondare il senso della nostra esistenza su un presupposto inedito e dirompente: la libertà di obbedire. Se saremo in grado di essere noi stessi in relazione con gli altri, di resistere all’egoismo favorendo la solidarietà, di ridare valore alla dimensione morale al fine di agire con responsabilità, allora non tutto sarà perduto.