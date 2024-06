Wenders omaggia Antonioni: "Grazie per questo luogo"

Promessa mantenuta: il regista Wim Wenders (a Bologna per il Cinema Ritrovato) ha fatto tappa a Ferrara per visitare lo Spazio Antonioni, da poco inaugurato, che raccoglie parte dei 47mila oggetti che il regista ferrarese Michelangelo Antonioni ha devoluto alla sua città. Ad accompagnarlo lungo il percorso c’erano Enrica Fico, moglie di Michelangelo Antonioni e tra i promotori insieme a Vittorio Sgarbi del nuovo spazio museale, la moglie - l’artista e fotografa Donata Wenders - e l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli. Mani congiunte in segno di preghiera appena sopra al capo, rivolge un "Grazie" in alto, verso la scritta ’Spazio Antonioni’ che campeggia all’ingresso del museo di viale porta Mare.

"Questo è un posto che ispira. Si crea al suo interno una giusta dimensione per accogliere l’universo di Antonioni. È favoloso, congratulazioni a chi l’ha reso possibile", ha detto Wenders, senza nascondere l’emozione.