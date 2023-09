X Factor 2023 concorrenti: superano le selezioni le band Sedeyp, Revenant e il duo Giovie&Micke

Bologna, 30 settembre 2023 – Faville durante le ultime audizioni di X Factor, celebre talent show che quest’anno arriva alla sua 17esima edizione. In totale 20 artisti si sono esibiti di fronte ai quattro giudici, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan, per cercare di passare le selezioni e andare ai bootcamp, dove si comporranno le squadre del programma.

Sono pochi gli artisti che sono riusciti a distinguersi e a portare a casa la vittoria, complice un Fedez particolarmente severo rispetto alle altre edizioni, che non si è risparmiato nel dare giudizi negativi. Tra i concorrenti che hanno superato le audizioni, alcuni si sono fatti notare per le loro sonorità rock, altri per l’uso di strumenti particolari o cover inusuali.

La band di Bologna

Direttamente da Bologna, la rockband Sedeyp ha colpito i giudici con una cover di ‘1979’ dei The Smashing Pumpkins che ha acceso il dibattito. Fedez ha apprezzato lo stile musicale, caratterizzato da alternative rock, punk e grunge, mentre Morgan li ha considerati ‘un gruppo frenato’. I bolognesi hanno comunque conquistato tre dei quattro giudici, passando ai Bootcamp.

Il duo di Rovigo

A volte per fare musica non servono decine di strumenti, ma basta un violoncello e una voce. A sorprendere le audizioni con la loro semplicità è stato il duo di Giovie&Micke, due ragazzi di Rovigo che si conoscono da tutta la vita. Hanno portato sul palco di X Factor una cover di “Someone you loved” di Lewis Capaldi e hanno assolutamente conquistato il pubblico, lasciando però incerti i giudici, che ne hanno comunque premiato la bravura e li hanno promossi.

Il gruppo di Pesaro

I cittadini di Pesaro saranno invece orgogliosi di sapere che anche un gruppo della loro città sarà presente ai Bootcamp. I Revenant, redivivi, hanno giocato la carta Maneskin e si sono esibiti con una cover de ‘La Paura del buio’. Imitare la band di successo mondiale non è semplice e il cantante ha eseguito una copia di Damiano molto, forse troppo simile all’originale. Se i Revenant non sono riusciti a dare un tocco unico alla canzone, non convincendo del tutto i giudici, la loro performance è piaciuta al pubblico, che li ha portati a passare le selezioni. Ora dovranno dare il meglio di sé per conquistare la giuria.

Verso i Bootcamp

Tra gli altri cantanti condotti al sì dagli spettatori c’è il sedicenne Gaetano De Caro di Bari, la cui voce ha emozionato i più. Uno dei favoriti di quest’ultima audizione è invece Niccolò Selmi, ragazzo lucchese che ha strappato le lacrime ad Ambra e impressionato tutti gli altri. Quattro sì per Niccolò, che ora dovrà vedersela con i suoi rivali nelle fasi successive.

Si prevedono dei bootcamp di fuoco, quindi, in cui i tanti artisti presenti avranno modo di confermare la loro posizione o guadagnarsi l’approvazione dei giudici.