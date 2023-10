Yearbook Challenge, i vip si scatenano: cos'è la sfida social a tema anni '90

Bologna, 12 ottobre 2023 – Oggi basta un’app per tornare indietro agli anni ‘90. Sta spopolando in questi giorni la Yearbook Challenge, una sfida social che sta contagiando tutto internet e con esso anche i nostri Vip.

Grazie all’intelligenza artificiale di nome Epik, infatti, è possibile ricreare le proprie foto con lo stile classico dei college americani che abbiamo visto nei film, e condividerle sul proprio profilo Instagram per farsi una risata con gli amici o i propri follower.

Come funziona Epik

Le foto dell’annuario modificano capelli e vestiti per riprodurre la moda di quegli anni, con una tinta di nostalgia che riporta all’infanzia. Permanente sui capelli, minigonne e camicie a quadri- ricordiamo tutti lo stile dell’epoca, che ci ha conquistato facendoci sognare una vita tra i banchi di scuola americani.

L’applicazione permette di scegliere due opzioni di acquisto per avere l’annuario, in base a quanto tempo si vuole aspettare per riceverlo. Basterà caricare 8 fotografie, tra selfie e scatti interi, per permettere all’AI di registrare il volto e adattarlo ai modelli esistenti. Dato l’enorme successo, anche l’applicazione sta subendo dei ritardi nella realizzazione dello yearbook.

I Vip e lo Yearbook

I personaggi famosi di tutto il mondo stanno impazzendo per questa challenge, e i nostri divi italiani non sono da meno. La conduttrice ed ex modella italiana Giorgia Palmas è stata tra i vip che hanno pubblicato lo yearbook; prima cheerleader, poi studentessa “secchiona” e anche ribelle punk, in un insieme di post che hanno fatto impazzire i seguaci con più di 13.000 mi piace e oltre 300 commenti.

A uscire dal coro è stata Cristina d’Avena, celebre cantante delle sigle dei cartoni animati anni ‘90 che tutti ricordiamo per la sua voce unica. Cristina si è unita al trend proponendo, però, scatti tutt’altro che artificiali. Nel suo “annuario” digitale compaiono infatti fotografie originali di quegli anni, che la ritraggono con ogni tipo di costume e personaggio. Non resta che scoprire quali altre celebrità si uniranno, nei prossimi giorni, a questa challenge nostalgica.