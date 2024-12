Zecchino d’oro, torna lo show di Natale

Due giorni di feste, canzoni e solidarietà per vivere il Natale insieme ai piccoli protagonisti della manifestazione canora per bambini più famosa d’Italia. Lo Zecchino d’Oro torna in televisione, come è consuetudine, oggi, 24 dicembre (dalle 14.10) e domani, giorno di Natale (dalle 9.40), dicembre su Rai 1, per far entrare nelle case l’atmosfera gioiosa che lo studio ‘storico’ di Via Guinizelli riesce da sempre a creare.

Un doppio appuntamento che inizia appunto oggi con ‘La magia della Vigilia’. Le ore dell’attesa della Nascita saranno scandite dalla presenza di tantissimo ospiti e dei presentatori d’eccezione, Cristina d’Avena, da sempre il volto e la voce simbolo dell’appuntamento curato dall’Antoniano e Paolo Belli. Con loro, un grande cast, nel quale spicca la presenza del piccolo Simone, che, in cura per la leucemia al Centro Maria Letizia Verga di Monza, due anni fa ha incontrato il suo artista preferito, Achille Lauro, con il quale ha composto la canzone "Le foglie", che canterà in diretta per la prima volta.

Un altro inedito verrà offerto durante la trasmissivo dal Maestro Peppe Vessicchio, "Natale da re", affidata alle voci del Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, che ha raccolto l’eredità artistica di Mariele Ventre. Durante il programma verranno ripercorsi i 70 anni dalla nascita della Rai e dell’Antoniano, con video inediti e le ballate della tradizione natalizia. A poca distanza dalla recente edizione dello Zecchino d’Oro, saranno in studio tanti piccoli solisti che si sono esibiti nella manifestazione.

A dimostrazione della dimensione ‘globale’ del programma, spicca la presenza di Davide che canterà "Il magico viaggio di Marco Polo" insieme a Zhong Shu Qi del gemellato Coro Hydrangea di Shanghai. Ci sarà Anna Sole con "Diventare un albero", brano che ha vinto l’ultima edizione, scritto, tra gli altri, da Luca Argentero.

Spazio anche ai componenti del Piccolo Coro di Caivano, sostenuto dal Ministero della Cultura, con un omaggio alla tradizione della Campania con "Quanno nascette Ninno", diretti da Antonia Di Maio. A loro si uniranno per il gran finale i bimbi del Coro dell’Antoniano.

Si prosegue il domani con La festa del Natale, quando al cast del 24 si aggiungeranno Chiara Maci e sua figlia Bianca con le loro indicazioni per realizzare i più scenografici biscotti per accompagnare le giornate in famiglia, mentre Barbara Gulienetti svelerà i segreti del segnaposto perfetto. Alla voce di Virginio è affidata l’interpretazione di "Il Natale di Francesco" insieme al Piccolo Coro. L’artista riceverà dal direttore dell’Antoniano fr. Giampaolo Cavalli il riconoscimento di Ambassador del messaggio di pace e di vicinanza del quale lo Zecchino è da sempre portatore. Vocazione sottolineata dalla campagna "Operazione Pane", che sostiene 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria), e che sarà presente in entrambe le puntate con le sue storie e i suoi protagonisti.

È possibile contribuire e donare un pasto alle tante persone che ne hanno bisogno sul sito operazionepane.it o chiamando numero verde gratuito 800 987 752.