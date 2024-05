730 precompilato, anomalie in Emilia Romagna? La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Bologna, 27 maggio 2024 – Malfunzionamenti nei moduli precompilati per la dichiarazione dei redditi? Per provare a chiarire ogni dubbio l’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna ha smentito attraverso un comunicato, ribadendo come venga in realtà effettuato un continuo monitoraggio dei dati e ci sia una certa tempestività nella risoluzione di un errore.

Cosa è successo

Ha preso banco negli ultimi giorni la notizia relativa ai malfunzionamenti dei modelli 730 precompilati, rilasciati dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi.

I modelli in questione vengono realizzati dall’Agenzia stessa tramite informazioni fiscali raccolte da soggetti privati, come consulenti o datori di lavoro, e da enti pubblici, tra cui l’Inps.

A partire dallo scorso 30 aprile, giorno in cui sono stati messi a disposizione dei contribuenti i precompilati, le persone che hanno aderito alla procedura hanno scelto di dare il loro ok in buona fede, ma a seguito di un’analisi compiuta si è scoperto come le informazioni fiscali in possesso dell’Agenzia stessa siano sbagliate.

Anche alcune organizzazioni sindacali avrebbero rilevato ulteriori problemi sulla compilazione base di un modulo di dichiarazione dei redditi.

La posizione dell’Agenzia

Tramite un comunicato stampa rilasciato in data 27 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato in maniera convinta come in realtà le dichiarazioni precompilate non presentino alcuna anomalia. Tra le righe del documento, infatti, viene specificato che nell’esatto momento in cui vengono rilevate inesattezze, le dichiarazioni vengono immediatamente rielaborate prima che i cittadini stessi possano segnalare gli errori.

Per questo motivo, grazie a un continuo monitoraggio, i contribuenti possono utilizzare il servizio web gratuito sul sito agenziaentrate.gov.it, senza necessariamente doversi rivolgere a centri di assistenza fiscale.

L’Agenzia assicura ai clienti fruitori del servizio “la massima assistenza nel caso in cui dovessero essere riscontrate eventuali anomalie anche dopo la presentazione della dichiarazione precompilata. Gli utenti possono usufruirne anche tramite messaggi personalizzati nella procedura web”.

Il comunicato si conclude con un monito diretto ai contribuenti. Essi, infatti, sono sempre tenuti a verificare i dati che figurano nella dichiarazione precompilata, procedendo nel caso a modificarli o integrarli attraverso la nuova compilazione semplificata.