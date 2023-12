Agriturismi presi d’assalto. "Servono più posti letto, la Regione allenti i limiti"

Forlì, 29 dicembre 2023 – Gli agriturismi dell’Emilia-Romagna registrano il tutto esaurito sotto le feste, fino alla Befana. Quelli del comprensorio Forlivese non differiscono da quelli delle altre province. È stato un boom di prenotazioni per il pranzo di Natale e lo è ancora per l’ultima notte dell’anno. Cresce il turismo rurale, tanto da non riuscire a soddisfare l’ondata di richieste di soggiorno.

Temperature miti e tanta offerta nei nostri agriturismi

“Abbiamo bisogno di una nuova legge regionale, che allenti le norme restrittive in vigore relativamente al limite massimo di posti letto nelle strutture agrituristiche", chiede a gran voce il presidente di Agriturist Emilia-Romagna Gianpietro Bisagni, eletto da poco anche vicepresidente nazionale della prima associazione agrituristica in Italia costituita da Confagricoltura.

Aggiunge Bisagni: "Regioni come la Lombardia, la Toscana e il Veneto si sono già allineate, apportando le modifiche necessarie. Noi che cosa aspettiamo? Il 2023 ha consacrato il successo del turismo in Emilia-Romagna: l’agriturismo è uno dei fiori all’occhiello, in più traina lo sviluppo sostenibile di aree marginali a rischio abbandono".

Secondo Agriturist, si chiude un anno positivo per il comparto agrituristico emiliano-romagnolo, nonostante l’alluvione in Romagna e le conseguenti problematiche legate alla ripartenza e alle frane, nelle zone maggiormente colpite in collina e in montagna. "Siamo soddisfatti – aggiunge il presidente regionale di Agriturist –, perché vediamo premiata la nostra offerta, la capacità di incrociare una domanda sempre più esigente e diversificata: turismo d’affari, ricreativo, culturale finanche esperienziale".

La vacanza rurale in Emilia-Romagna piace 365 giorni l’anno, vince la lettura attenta del territorio, convincono i racconti delle tante eccellenze enogastronomiche, l’arte e i paesaggi, l’approccio in clusivo e la dimensione etica e solidaristica dell’impresa. Anche nel post alluvione, gli agriturismi associati hanno dimostrato di saper fare squadra, innescando fin da subito una rete straordinaria di aiuti per quelli danneggiati.

Il nuovo consiglio regionale di Agriturist, oltre che dal presidente, è formato da Giovanna Montesissa (agriturismo Boschi Celati a Fossadello di Piacenza), Livia Soliani (agriturismo La Gironda di Forlì) e Alessandro Ricci Bitti (Relais Mevigo a Casola Valsenio di Ravenna).

Conclude il neo vicepresidente nazionale di Agriturist: "Insieme agli imprenditori e alle imprenditrici che rappresenteranno l’Emilia-Romagna nel nuovo consiglio di Agriturist, faremo crescere il sistema agrituristico regionale e nazionale, contando anche sulla rappresentanza femminile".