Ancona, nuova sede . Crédit Agricole Italia punta sulle Marche: "Vicini al territorio"

Scommettere su una regione, le Marche, e sul capoluogo, Ancona, per corroborare il legame con gli oltre 63mila clienti presenti a queste latitudini. Crédit Agricole Italia ha inaugurato ieri ad Ancona, in via Fioretti, una nuova sede che fungerà da presidio strategico e gestionale. La filiale, che si presenta con spazi rinnovati, potrà ospitare anche consulenti finanziari, mercato private e imprese. "Crediamo in questo territorio – ha assicurato Filippo Corsaro, responsabile della Direzione regionale Romagna e Marche – e questa zona della città ha un potenziale di sviluppo importante. È un hub nel quale lavorano insieme small business e privati. Portiamo avanti l’esperimento, convinti che possa darci ottimi risultati. E siamo qui per starci. Se si sviluppa il territorio, ci sviluppiamo anche noi: è un win-win". Al taglio del nastro erano presenti il vicedirettore generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia, Vittorio Ratto, salutato dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, dall’assessore regionale Chiara Biondi, dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, e dal deputato e presidente della commissione agricoltura, Mirco Carloni.

Tra rappresentanti dell’imprenditoria e stakeholder locali, anche il presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli, accompagnato da Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino. "In un momento complesso come questo, l’apertura di una filiale bancaria è un segnale di forte vicinanza al territorio e alle imprese – ha ricordato Granelli –, e va nella direzione di quello che è il nostro compito come associazione, ovvero di favorire il rapporto tra mondo dell’impresa e settore bancario in sinergia con il Confidi Uni.Co". La nuova sede si integra alle due già operative ad Ancona. A livello regionale, il gruppo può contare su 26 filiali, oltre a tre poli affari, un mercato d’impresa, uno private e un distaccamento di consulenti finanziari. La presenza e il radicamento sul territorio regionale si traducono in numeri lusinghieri. Nei primi sei mesi del 2023, Crédit Agricole Italia ha erogato a sostegno di imprese e famiglie della regione nuovi impieghi per circa 90 milioni, di cui oltre 32 relativi a mutui casa (+14% aa), e in ulteriore accelerazione nella seconda metà dell’anno, toccando i 55 milioni al 30 settembre (+29% aa). Più nel dettaglio: gli impieghi della regione sono pari a 1.538 milioni di euro, la raccolta diretta ammonta a 1.525 milioni, quella totale a 2.847 milioni. Per quanto riguarda la provincia di Ancona, gli impeghi sono di 451,9 milioni di euro, la raccolta diretta 354 milioni, quella totale 521 milioni. I mutui casa a privati erogati al 30 settembre sono pari a 20,8 milioni (+60,8% aa). Da ultimo, ma non per importanza, la svolta operata dal gruppo nell’innovazione e nella trasformazione tecnologica, assicurando approccio umano e digitale.