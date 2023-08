Una birra per aiutare gli alluvionati della Romagna

Ravenna, 18 agosto 2023 – Una birra per aiutare gli alluvionati. E’ l’iniziativa di due aziende romagnole che producono birra artigianale. Si tratta di Birra Bizantina di Ravenna e il Birrino di Forlì che hanno creato una birra per sostenere la popolazione colpita dalla calamità naturale di maggio. La nuova birra si chiama ‘S'el ste paciùg!?’ ('cos'è questo pantano!?' in dialetto romagnolo).

Parte del ricavato - hanno spiegato i produttori in una nota - sarà infatti devoluto all'agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia- Romagna. “Questa birra artigianale romagnola, come il suo nome - viene sottolineato -, vuole ricordarci che per settimane molte zone della Romagna sono state invase dal 'paciùg' (acqua e fango): ma siamo romagnoli, e teniamo botta! E da romagnoli siamo orgogliosi di tutti i volontari che hanno contribuito ad aiutare chi aveva bisogno. Tanto è stato fatto, ma ancora tanto sarà da fare nei mesi che verranno”.

Lo scorso maggio, proprio nei giorni successivi all'alluvione, ad un incrocio di Cesena, in direzione del quartiere di San Mauro in Valle era comparso uno striscione legato ai pali della segnaletica, probabilmente da alcuni dei tanti volontari giunti nella città romagnola a dare una mano, con scritto, mischiando italiano e dialetto: 'Non chiamateci angeli del fango ma chi burdel de paciug', ossia i ragazzi del paciugo. La foto dello striscione aveva fatto il giro del Web ed era diventata virale.