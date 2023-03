Bonus asilo nido 2023: quando fare domanda

Bologna, 3 marzo 2023 – Via libera all'inserimento, sul sito dell’Inps, della domanda per il Bonus asilo nido 2023. L'agevolazione è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2017 e offre un contributo - che varia in base all’Isee - per il pagamento della retta di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Bonus asilo nido: chi ne ha diritto?

Il rimborso viene erogato fino a esaurimento fondi (550 milioni di euro per l’anno in corso) e ne hanno diritto i cittadini italiani residenti in Italia o in uno dei Paesi europei e quelli extracomunitari con permesso di soggiorno anche non permanente. Il bonus non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali per la frequenza degli asili nido), mentre lo è con l’assegno unico universale per i figli e con il welfare aziendale.

Bonus asilo nido Isee: a quanto ammonta?

Il rimborso sulla retta varia in base all’Isee che è diviso in tre scaglioni: 3.000 euro l’anno (distribuibili in un massimo di 11 mensilità, pari a circa 270 euro al mese) per i nuclei familiari con Isee sotto i 25mila euro; 2.500 euro (circa 227 euro al mese) per i nuclei con Isee tra i 25.001 e i 40mila euro e 1.500 euro all’anno (circa 136 euro al mese), nel caso in cui l’Isee superi i 40 mila euro o in cui non venga presentato l’Isee aggiornato.

Bonus asilo nido: la domanda

La domanda, una per ogni figlio, può essere inoltrata telematicamente sul sito dell’Inps o attraverso un patronato, indicando le mensilità per cui si richiede il rimborso da gennaio a dicembre 2023. Per ricevere l'agevolazione è necessario caricare sul portale le ricevute che attestino i pagamenti già effettuati. Il rimborso mensile, però, non può eccedere la quota saldata e viene accreditato sul conto del genitore o affidatario a cui sono intestate le fatture e che le ha pagate. Sono escluse dal rimborso “le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli forniti dagli asili nido" (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby parking), per i quali "i regolamenti degli enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido”.