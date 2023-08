Bonus Neet 2023: come fare domanda e ottenerlo. La guida sull’incentivo per chi assume giovani

Roma, 1 agosto 2023 – Arrivano gli incentivi per gli imprenditori che decidono di assumere i cosiddetti “Neet”, vale a dire i giovani che non lavorano e non studiano. Una platea di 1,7 milioni di giovani che rappresentano il 19% della popolazione fra i 19 e i 29 anni. La dote a disposizione è però limitata, 85,7 milioni in tutto. Tanto che le aziende dovranno affrettarsi a presentare le domande. Il bonus è partito il 31 luglio e c’è tempo fino ad esaurimento delle risorse. Ma ecco, nel dettaglio, che cosa prevede l'incentivo e cosa fare per ottenerlo.

Il bonus per i Neet

L'incentivo è stato previsto dal decreto lavoro e prevede un aiuto a favore del datore di lavoro pari al 60% della retribuzione lorda del giovane assunto per 12 mesi. Il bonus si riduce al 20% della retribuzione se c’è un cumulo con altri incentivi o aiuti (a eccezione degli sgravi per l’apprendistato professionalizzante). Secondo la circolare dell'Inps la riduzione al 20% scatta anche nel caso in cui il giovane neoassunto abbia una retribuzione inferiore ai 35mila euro lordi annui e quindi rientri nel taglio del cuneo fiscale. Una interpretazione che rischia di ridurre molto il perimetro della platea che avrebbe diritto all'incentivo pieno.

Chi può ottenere il bonus

Le aziende devono assumere giovani under 30, che non lavorano e non studiano e che sono iscritti al programma ‘Iniziativa occupazione giovani’ o al Gol (Garanzia di occupazione per i lavoratori). Le iscrizioni a questi programmi sono ancora possibili: l’incentivo Neet si applica infatti per le assunzioni che avvengono dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Dall'agevolazione sono escluse le pubbliche amministrazioni. Non può essere, inoltre, utilizzata per stabilizzare i lavoratori con contratti a termine, per i lavoratori domestici, per quelli intermittenti o i prestatori di lavoro occasionale. Inoltre, il contratto deve essere a tempo indeterminato. L’incentivo, infine, spetta sia per i rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Quanto dura l'incentivo

L'aiuto viene riconosciuto per un periodo di 12 mesi e le assunzioni devono essere realizzate nel secondo semestre del 2023. L’incentivo scade il 31 dicembre 2023. Si può presentare domanda dal 31 luglio 2023. Deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche in questa ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025.

Come si presenta la domanda

La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa in via telematica all’INPS dal datore di lavoro tramite gli appositi canali online, a cui si accede con SPID, CIE o CNS.