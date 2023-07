Caro prezzi, gli alimentari aumentati anche del 14%: ecco dove. La lista completa dei rincari

Bologna, 18 luglio 2023 - Che andare al mercato o al super sia sempre più costoso - col carrello della spesa sempre più vuoto e il conto sempre più salato - se ne sono accorti tutti gli italiani. Ma gli ultimi dati Istat fanno davvero impressione: cibi e bevande sono aumentati in un anno del +11%: pari ad una stangata da +846 euro per una famiglia di quattro persone, papà, mamma e due figli. A entrare ancor meglio nei dati è il Codacons, che lancia un appello al Governo: deve intervenire sui prezzi e deve farlo subito, perché in alcuni settori fondamentali per i cittadini i listini continuano a registrare rincari record.

Ecco dove i prezzi aumentano di più

Sul fronte degli alimentari i prezzi continuano a rimanere in Italia elevatissimi, in alcune zone più che in altre. Per questo il Codacons ha analizzato l`andamento dei listini dei prodotti alimentari nelle varie città italiane.

"Si scopre che in ben 14 province i prezzi di cibi e bevande registrano un tasso di inflazione superiore al 12%. In vetta al classifica del caro-cibo si piazza Cosenza, dove i prezzi crescono del +14,3%, seguita da Macerata con +14,1%, mentre ad esempio a Rovigo, Ravenna e Grosseto i listini salgono del +12,8%".

La lista completa dei rincari in tutte le province

Ecco la classifica dell’aumento in percentuale di alimentari e bevande analcoliche nelle province italiane:

Cosenza 14,3

Macerata 14,1

Rovigo 12,8

Ravenna 12,8

Grosseto 12,8

Benevento 12,7

Livorno 12,6

Bolzano 12,5

Teramo 12,4

Campobasso 12,4

Olbia-Tempio 12,4

Vercelli 12,2

Brindisi 12,1

Padova 12

Vicenza 11,9

Siena 11,9

Cuneo 11,8

Napoli 11,7

Genova 11,6

Lodi 11,6

Udine 11,6

Trieste 11,6

Pordenone 11,6

Forlì- Cesena 11,6

Perugia 11,6

Pistoia 11,5

Palermo 11,5

Sassari 11,5

Ferrara 11,4

Massa-Carrara 11,4

Roma 11,4

Avellino 11,4

Viterbo 11,3

Pescara 11,3

Potenza 11,3

Belluno 11,2

Venezia 11,2

Trento 11,1

Verona 11,1

Treviso 11,1

Cagliari 11,1

Cremona 11

Ancona 11

Varese 10,9

Piacenza 10,9

Imperia 10,8

Pavia 10,8

Terni 10,8

Ascoli Piceno 10,8

Catania 10,8

Bari 10,6

Messina 10,6

Biella 10,5

Bologna 10,4

Lucca 10,4

Reggio Calabria 10,4

Gorizia 10,3

Rimini 10,3

Pisa 10,3

Caserta 10,3

Torino 10,2

Arezzo 10,2

Alessandria 10,1

Como 10,1

Lecco 10,1

Parma 10

Modena 10

Trapani 10

Milano 9,9

Mantova 9,9

Firenze 9,9

Novara 9,8

Siracusa 9,6

Caltanissetta 9,5

Aosta 9,2

Reggio Emilia 9,1

Brescia 8,6

Bergamo 8,1

Catanzaro 7,9

Il caro voli

E nonostante la moral suasion avviata dal Governo sul fronte del caro-voli, sottolineano i consumatori, le tariffe dei biglietti continuano a crescere senza sosta: rispetto al mese precedente, i voli sono rincarati in media del +10,9%, con punte del +17,8% per quelli nazionali.

Rienzi al Governo: temiano speculazioni, intervenga la Gdf

"E` evidente che sul fronte dei prezzi qualcosa non va - spiega il presidente Carlo Rienzi - Non è più possibile attribuire la causa di tali andamenti anomali al caro-energia o alla guerra in Ucraina, e temiamo siano in atto speculazioni per impedire la discesa dei listini al dettaglio. Il Governo deve ricorrere alle autorità preposte, a partire dalla Guardia di Finanza, allo scopo di eseguire controlli a tappeto tesi ad accertare la formazione dei prezzi al dettaglio ed eventuali comportamenti illeciti a danno dei consumatori", conclude Rienzi.