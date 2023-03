Cellularline in controtendenza Crescita costante in doppia cifra

"Gli ultimi nove mesi sono stati importanti, con un aumento del fatturato del 28%, e, se guardo al 2023, direi che lo abbiamo iniziato affrontandolo in modo davvero arrembante".

Chi parla è Alessio Lasagni, responsabile Marketing di Cellularline, che in questi giorni, nello splendido scenario di Ruote da Sogno, ha organizzato la sua ‘expo’. Si chiama "Live The Excellence", ed è la kermesse dove l’azienda reggiana, vero e proprio punto di riferimento a livello europeo per quanto riguarda gli accessori per smartphone e tablets, incontra i suoi clienti e scopre le strategie per il futuro.

Partendo dalla solidità di un marchio in costante crescita, presente in oltre 60 paesi europei, che dà lavoro a 250 dipendenti, con un head quarter proprio nella nostra città, ma con uffici in mercati strategici come quello spagnolo, svizzero, francese ("Ma abbiamo in programma di aprirne uno anche in Medio Oriente, per servire mercati in forte crescita come quelli di Dubai ed Emirati Arabi", precisa Lasagni), con un aumento costante dei ricavi (7,4 milioni di euro sul 2021, secondo il risultato ‘normalizzato’ e 16,4 milioni pre tasse e ammortamenti) e una diminuzione dell’indebitamento. Soprattutto vi è la consapevolezza da parte del top management dell’azienda di via Lambrakis che il 2023 sarà un anno estremamente dinamico, molto più dei due precedenti, rallentati pesantemente dalle chiusure causa Covid: "Quello che possiamo dire è che sotto un certo punto di vista Cellularline ha retto a questo biennio difficile – ribatte il dottor Lasagni -. Le acquisizioni che abbiamo portato a termine ci hanno aiutato molto, e, va detto, il mercato della tecnologia, e quello dei relativi accessori, è tendenzialmente anticiclico. Cosa vuol dire? Che le big della telefonia mobile hanno ripreso ispirazione spingendo forte su prodotti innovativi, trainando anche il mercato degli accessori ad esso legati. Dal nostro punto di vista, infine, quello su cui stiamo focalizzando l’attenzione è la massimizzazione della performance, grazie alla prontezza della nostra rete commerciale attraverso la vendita del prodotto abbinandola a quella degli accessori necessari, settore in cui, chiaramente, Cellularline è all’avanguardia". Nicola Bonafini