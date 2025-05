Chi sono i Cavalieri del Lavoro 2025 nominati da Mattarella in Emilia Romagna e nelle Marche

Bologna, 30 maggio 2025 – Sono quattro le personalità che sono state insignite del titolo di Cavaliere del Lavoro nel nostro territorio. Per la precisione si tratta di due emiliane romagnole e due marchigiani nominati del prestigioso riconoscimento dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Capo dello Stato, infatti, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati in Italia 25 nuovi Cavalieri del Lavoro.

Emilia Romagna

in Emilia Romagna sono state insignite del titolo di Cavaliere del Lavoro (entrambe nel settore dell’industria) Federica Minozzi, Ceo da oltre 7 anni di Iris Ceramica Group (impresa leader nel design, produzione e distribuzione di prodotti ceramici di alta gamma destinati a progetti residenziali, commerciali ed industriali) con sede a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, e Luisa Quadalti Senzani, Ceo e proprietaria di Senzani Brevetti Spa (azienda che produce macchine automatiche per l'imballaggio) con sede a Faenza (in provincia di Ravenna).

Marche

Nelle Marche, invece, Mattarella ha nominato Cavaliere del Lavoro Giuliano Tosti (nell’ambito del commercio), amministratore unico e proprietario di Ciam Srl, azienda di Ascoli Piceno che fornisce prodotti per animali e forniture veterinarie, e Giovanni Rubini (nell’ambito del terziario), Ceo della Renco, società di costruzioni con sede a Pesaro che ha diverse linee di business (dalle condotte olio e gas, all’edilizia fino alle case di riposo e la gestione di hotel di lusso).