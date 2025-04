Consorzio ELIS, Silvia Rovere (Poste Italiane) al timone del prossimo semestre

Roma, 11 aprile 2025 – Guidare il cambiamento mettendo le persone al centro: è questo l’obiettivo con cui Silvia Rovere, presidente di Poste Italiane, apre il suo semestre alla guida del Consorzio ELIS. Al Ceo Meeting di Roma, oltre 400 leader d’impresa e rappresentanti istituzionali hanno accolto l’avvio della nuova Presidenza di Turno, che metterà in primo piano il progetto ‘GenerAzione Talento’, in continuità con il lavoro svolto da Elena Goitini (BNL-BNP Paribas).

“Sono onorata di ricoprire questa carica. Poste Italiane è pronta a lavorare insieme alle aziende del Consorzio ELIS, per sviluppare iniziative e progetti che ci consentiranno di affrontare le numerose sfide che ci attendono. La nostra è un’azienda proiettata verso il futuro, che fa leva sulla fiducia, sulla storia e sulla credibilità costruita in oltre 160 anni – ha dichiarato Silvia Rovere –. In Poste lavorano attualmente quattro diverse generazioni che collaborano quotidianamente verso un unico obiettivo. Lavoreremo insieme a tutti i soggetti per dare il nostro contributo alla ricerca di soluzioni in grado di sopperire al fabbisogno di saperi che caratterizza questo tempo; proponendo azioni pragmatiche e innovative”.

Consorzio ELIS, 134 gruppi tra università e aziende

Il Consorzio ELIS conta oggi 134 aderenti tra grandi gruppi, pmi, università e centri di ricerca, ed è un esempio di collaborazione tra pubblico e privato orientata allo sviluppo di progetti ad alto impatto sociale.

Il nuovo progetto, ‘GenerAzione Talento’, punta a valorizzare il potenziale umano in tutte le fasi della vita lavorativa, promuovendo inclusione generazionale, benessere organizzativo e trasformazione digitale accessibile.

Nei prossimi mesi le imprese aderenti al Consorzio saranno impegnate nella co-progettazione delle iniziative da sperimentare all’interno delle proprie organizzazioni. L’obiettivo è costruire un approccio condiviso e scalabile, in grado di coinvolgere anche reti di imprese, territori e istituzioni.

Elena Goitini passa il testimone

“Il Semestre di Presidenza è stata un’esperienza umana e professionale che restituisce tanto valore – ha dichiarato Elena Goitini –. Porto via con me sia l’energia di un lavoro di squadra entusiasmante e fattivo, sia la concretezza dell’approccio con cui abbiamo sviluppato il progetto ‘Includere per Crescere’. Stanno arrivando i primi importanti risultati, generando impatto sociale ed economico, e siamo consapevoli che l’iniziativa è stata un esperimento riuscito in un laboratorio di idee che proseguirà nelle sue attività. È stato messo in pratica un cambio di paradigma quanto mai attuale: l’inclusione che diventa leva di crescita a beneficio delle persone e delle aziende. Auguro a Silvia Rovere di vivere il suo mandato con quel mix di razionalità e intraprendenza che le sono proprie, combinandole con quel pizzico di visione e lungimiranza che aiuta nelle sfide, quelle belle, per le quali vale la pena scendere in campo”.

Rovere: "Colmare la distanza tra le generazioni”

“L’allungamento della vita lavorativa e il rapido sviluppo tecnologico – ha spiegato Rovere – hanno amplificato la distanza tra le generazioni. I lavoratori senior, sebbene rappresentino un pilastro di esperienza e stabilità, rischiano di sentirsi esclusi dalle dinamiche aziendali, mentre le nuove generazioni cercano ambienti di lavoro più flessibili e anche il riconoscimento delle proprie abilità e percorsi di crescita chiari”.

L’obiettivo è creare un impatto positivo per le persone

“Ringrazio Elena Goitini per l’impegno generoso con cui ha guidato il Consorzio e tutte le imprese che hanno dato vita al progetto ‘Includere per Crescere’. – ha dichiarato Pietro Cum, amministratore delegato di ELIS –. La nuova Presidenza di Silvia Rovere e di Poste Italiane sarà sicuramente un’occasione preziosa per proseguire nell’attuazione di interventi di sistema, insieme al mondo economico e alle istituzioni. Ci muove il desiderio di creare un reale impatto sociale a vantaggio delle persone e per lo sviluppo dei territori in cui operano le aziende del Consorzio.”