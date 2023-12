La grande crisi del pane, "Strozzati dalle norme Ue"

Modena, 30 dicembre 2023 – Domani, 31 dicembre, alle 12,30, chiuderà l’ultimo forno di Frassinoro. L’unico. Il più alto della regione : 1.131 metri di altitudine, neanche 2mila anime, in provincia di Modena. Il pane fresco appena sfornato non ci sarà più: arriverà da fuori.

I titolari del forno Piacentini, aperto da 43 anni, si arrendono. Abbassano la saracinesca.

"È una scelta obbligata – spiegano i titolari –. Siamo costretti a chiudere, perché adeguarsi alle normative imposte dall’Unione Europea per noi è impossibile. Dovremmo spendere 70mila euro. Basta”. Rebus burocrazia. Un percorso a ostacoli in cui i paletti sono piantati dalla Ue. Come è stato per il forno di Frassinoro, capita anche ad altre piccole attività familiari.

"Bisogna prendere atto che la dimensione dell’impresa determina anche la capacità di rispondere alle esigenze che le normative impongono – spiega Marco Pasi, direttore di Confesercenti Emilia-Romagna –. Bisognerebbe mettere insieme una serie di semplificazioni specifiche, magari finanziandole per fare fronte ai costi che sono imposti, altrimenti è necessario semplificare la normativa, affinché possa essere gestita senza rimanerne schiacciati».

Davide Trombini, presidente Assopanificatori, quali sono le difficoltà maggiori?

"La crisi che colpisce i panificatori, da più di 15 anni, è nazionale. E stiamo chiedendo lo stato di crisi . Il surgelato – che arriva in primis dall’estero - ha spostato sempre più clienti verso la grande distribuzione: per sopravvivere, alcuni forni hanno deciso di reinventarsi e guardare anche ad altri prodotti, come la focacceria, la pasticceria, la gastronomia, per arricchire così la varietà a disposizione. Altri, invece, riescono a resistere meglio grazie a una posizione più strategica, che garantisce un flusso e un passaggio di clienti migliore. Ma le difficoltà rimangono tante e diverse".

Cos’è cambiato rispetto al passato?

"Soltanto in Emilia-Romagna più del 50% dei forni ha chiuso i battenti negli ultimi dieci anni. Ormai siamo rimasti in pochi: c’è una moria di panifici nelle nostre città. E questo è dovuto a diversi fenomeni che abbiamo vissuto, come gli aumenti energetici, il costo delle materie prime alle stelle, ma anche a un vero e proprio cambiamento nelle abitudini dei cittadini. Ma non solo. Molti forni chiudono anche per mancanza di passaggio o ricambio generazionale, perché trovare giovani che vogliano imparare questo mestiere è oggi sempre più complicato".

Si consuma meno pane?

"In passato lo si acquistava tutti i giorni, e veniva usato in tanti modi differenti. Ora, lo scenario è totalmente cambiato. A livello nazionale infatti, il consumo pro capite di pane è di 78-80 grammi al giorno: prima era di 220. Parliamo quindi di una diminuzione notevole, che sottolinea come questo prodotto sia venuto sempre più a mancare nelle tavole. Eppure, è indispensabile: non è di certo il prezzo a ostacolarne l’acquisto, perché parliamo di uno dei prodotti più economici, ma sono cambiate radicalmente le abitudini. Ora i cittadini mangiano con sempre più frequenza fuori casa e il famoso pranzo di una volta non esiste quasi più. Cosi come si dirigono molto di più verso la grande distribuzione".

E sugli adeguamenti alle normative?

"Ogni anno c’è da stare al passo con le nuove regole che emergono, soprattutto per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza. Ma se il lavoro cala, non c’è più il margine per poterlo fare".

Cosa si può fare?

"Anche i Comuni devono aiutare a tenere aperte queste attività, come già alcuni stanno facendo. Se iniziano a chiudere sempre più botteghe, dai fornai ai salumieri, si perde la vita e l’identità dei territori. Così come verrà sempre più a mancare anche la sicurezza: i negozi sono le sentinelle della città"