Debutta Hey Emilia-Romagna. Dall’innovazione alla sostenibilità. Il territorio progetta il futuro

Un tavolo, sei sedie. Al centro del dibattito c’è il futuro, secondo chi ogni giorno guida e vive questa regione.

‘Hey Emilia-Romagna’ ha debuttato ieri pomeriggio al Grand Hotel Majestic già Baglioni. Il talk era promosso da Ey, leader mondiale nei servizi di consulenza e revisione, e ha lasciato spazio a confronto, idee e visioni. ‘Hey’ è il richiamo, un segnale d’attenzione, un invito al dialogo.

È l’inizio di una serie di incontri periodici che vogliono accompagnare la "trasformazione" della regione: "Guardiamo avanti" è la voce corale che costruisce l’Emilia-Romagna che verrà.

Un modo per discutere con istituzioni, imprenditoria e parti sociali.

Tra gli ospiti dell’evento c’era il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla. "Non possiamo permetterci di guardare indietro – ha detto –. Le guerre sono problematiche e i dazi ci fanno del male. Nonostante questo continuiamo a crescere, perciò dobbiamo sempre pensare con positività al futuro".

Oltre alle difficoltà dell’Europa, l’automotive è il primo tema esaminato da Colla: "La Motor valley è un fiore all’occhiello della Regione", ha spiegato.

"Va preservata", ci ha tenuto a sottolineare anche Leonardo Figna, presidente Giovani di Confindustria Emilia-Romagna.

Però, "le politiche europee hanno portato a risultati negativi che ancora oggi stiamo pagando. Strumenti, dotazioni e obiettivi. Così la Motor valley va fatta crescere. Non è l’Ue attuale quella che vogliamo", ha continuato Figna.

"Il mondo non finisce con il Pnrr – ci ha tenuto a precisare Colla, rivolgendosi agli interlocutori –. Dobbiamo costruire un fondo strutturale per la rigenerazione urbana interna. Quel ‘Natale tutto l’anno’ quale è stato Il Pnrr, non ci sarà più. Quindi, facciamo ripartire le aree interne, non con i bonus".

Riassunto: "Integriamo, non rubiamo competenze agli altri Paesi", ripete più volte Colla.

"Le imprese, in questa fase, fanno investimenti in base alle persone che riescono a trovare", ha però evidenziato Figna.

Forte comunque il desiderio di costruire un luogo aperto dove poter discutere sulle grandi sfide che stanno trasformando il territorio.

Tra i temi ci sono le politiche per i giovani: "Bologna e Parma hanno preparato una valutazione d’impatto delle politiche pubbliche sui giovani – ha raccontato Giorgia De Giacomi, delegata Anci Emilia-Romagna –. Abbiamo una situazione dove i ragazzi sono sempre più in difficoltà e non accenna a calare la disparità generazionale".

Un contesto in rapida evoluzione con l’Emilia-Romagna che vuole essere protagonista: visione, coraggio, inclusione, sviluppo, innovazione, giovani e una qualità forte nelle relazioni tra gli obiettivi.

Un territorio che oggi si trova davanti a sfide cruciali, che richiedono soluzioni comuni.

Il tema casa è caro a Maurizio Croci, presidente Ance Emilia-Romagna. "Non solo giovani, ma anche lavoratori e famiglie. Abbiamo un problema e in Europa se ne sono accorti tardi – ha sottolineato –. Da qui al 2033 ci sarà necessità di 69mila nuove case in Emilia-Romagna. Dunque, dovremmo costruire o rigenerare 6.900 alloggi all’anno, ma ora non riusciamo a farlo. Perché? È un problema normativo ed economico. Per risolvere la situazione dobbiamo unirci, ci vuole un nuovo modello e un patto di sistema tra pubblico e privato".

Secondo Susanna Zucchelli, coordinatrice Emilia Romagna Fondazione Bellisario, invece, "l’impresa di oggi deve portare valore e condividerlo con il territorio.

"In questo contesto – ha proseguito – le imprese diventano poli sociali-culturali, un compito che non sempre riescono ad avere".

Per questo "serve un manifesto del lavoro condiviso, che racchiuda alcune cose semplici ma che possono creare una rete", ha aggiunto Zucchelli.

A proposito di occupazione femminile, invece, "abbiamo dei segnali preoccupanti in Emilia-Romagna: sale l’occupazione maschile ma scende dell’1,2% di quella femminile". Per Zucchelli è quindi fondamentale fare educazione finanziaria, "partendo dalla base". Anche il tema della sicurezza idrogeologica al centro del confronto.

"Le recenti alluvioni – ha ribadito Croci – hanno confermato ulteriormente che non bastano le ’riparazioni’. Fondamentali sono infatti anche prevenzione e manutenzione".

In regione, Ey è presente con oltre 250 professionisti in due sedi, a Bologna e a Reggio Emilia. "Abbiamo un importante ruolo di connettore tra imprese, istituzioni e giovani – chiude Gianluca Focaccia, partner Ey –. L’investimento di 10 milioni di euro su Bologna, non avrà solo con un ritorno economico, ma anche sociale".