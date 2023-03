Un drone per trasportare organi: l’idea di un ingegnere di Ancona

Ancona, 23 marzo 2023 – Un drone in grado di trasportare organi: anconetano premiato in Spagna per il progetto. L’idea è stata premiata a Santiago de Compostela, alla cerimonia degli "Innovator Award 2023 – Erasmus for young entrepreneurs (Eye)", il programma europeo che connette progettisti e imprenditori favorendo l’innovazione tecnologica e lo scambio di conoscenze tecniche. [Missing Caption] Il marchigiano Gianpietro Calai, residente a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona, ha conquistato il primo posto della competizione ed è impegnato da anni nel settore della mobilità sostenibile. È grazie ad Eye che Calai ha avuto modo di conoscere il collega Óscar Ruiz Álvarez, con il quale ha realizzato il progetto del drone. Si tratta di un apparecchio dotato di un’elevata ecosostenibilità, ben più veloce di un’ambulanza e meno impattante di un elicottero. Un drone versatile, i cui usi possono essere svariati. Uno su tutti, appunto, il drone-trasportatore, utile soprattutto in contesti di difficoltà logistiche oppure di carattere emergenziale. Il risultato è il frutto di una fitta ricerca e di una rete di connessione tra imprenditorialità made in Italy e idee da mettere in pratica. Potrebbero dunque aprirsi dei nuovi scenari nel mondo della medicina, rendendo quindi possibile trasportare organi con...