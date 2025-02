Perché febbraio è il mese più inquinato? La spiegazione di Legambiente

Bologna, 6 febbraio 2025 – Il mese più critico per l’inquinamento atmosferico? È febbraio. Questi picchi di smog – che condannano periodicamente le province dell’Emilia Romagna alle misure emergenziali – derivano dagli spandimenti dei liquami agricoli. Infatti, dopo il blocco nei mesi di dicembre e gennaio, gli allevatori si trovano a dover spargere sui campi vicini serbatoi stracolmi di liquami. Ce lo dice Legambiente, con un rapporto in cui è illustrato quanto il metano e l’ammoniaca aggravino il quadro complessivo delle emissioni soprattutto in Pianura Padana.

Il mese di febbraio quindi è quello con i più alti picchi di inquinamento, soprattutto per quanto riguarda il particolato sottile. Una gran parte di esso, infatti, deriva dai composti dell'ammoniaca, gas che esala soprattutto dai liquami zootecnici.

Ed è proprio l'intensità esasperata con cui la pratica dell'allevamento viene condotta in Pianura Padana la prima causa delle emissioni di ammoniaca e metano, due sostanze che, combinandosi con i gas da traffico, sono precursori l'una della formazione di particolato secondario, responsabile dello smog invernale, e l'altro della produzione atmosferica di ozono, da cui dipende la formazione di smog fotochimico nella stagione estiva.

Basta pensare che l’Emilia-Romagna insieme alla Lombardia, il Veneto e il Piemonte hanno l'85% dei suini e il 65% di tutti i bovini allevati in Italia, per non parlare di ovaiole e polli da carne, anch'essi concentrati soprattutto tra Lombardia e Nord-Est.

I dati sono contenuti in un documento sviluppato da Legambiente nell'ambito di 'Methane Matters', la coalizione europea impegnata per il rispetto degli accordi globali, siglati anche dal nostro Paese, per la riduzione delle emissioni di metano. Il testo illustra proprio quanto i due gas riescano ad aggravare il quadro delle emissioni che affligge le quattro regioni del Nord e le soluzioni possibili da adottare.

Tra queste Legambiente propone la riduzione delle emissioni attraverso pratiche come l’interramento dei liquami e l’uso della digestione anaerobica per trasformare il metano in energia rinnovabile. Inoltre, si sottolinea la necessità di una gestione sovra-regionale degli allevamenti, per bilanciare la densità animale e la capacità agricola.

"Non si può affrontare il risanamento dell'aria in Pianura Padana senza fare i conti con tutti i settori responsabili di emissioni: per questo abbiamo scritto al Ministro dell'Ambiente e agli assessori all'ambiente delle regioni firmatarie dell'Accordo Aria, affinché includano il metano e l'ammoniaca tra gli inquinanti gassosi oggetto di monitoraggio e di misure di riduzione delle emissioni – dichiara Davide Ferraresi, presidente di Legambiente Emilia-Romagna e continua – stando agli inventari regionali, questi due gas pesano quasi quanto la metà di tutte le emissioni inquinanti, eppure non ne esiste una rete di monitoraggio atmosferico né sono stati fissati obiettivi di riduzione coerenti con gli impegni europei di lotta all'inquinamento atmosferico: chiediamo che i piani regionali di risanamento dell'aria si facciano carico anche di questa fonte emissiva, sostenendo azioni di mitigazione ma anche programmi e strategie per la sostenibilità del settore zootecnico".