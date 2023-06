Fondazione Yunus Italia promuove la prima giornata italiana del Social Business

Si terrà oggi, mercoledì 28 giugno a Bologna, la prima Giornata Italiana del Social Business, promossa da Fondazione Yunus Italia-La Fondazione eredita il lascito di Fondazione Grameen Italia, attiva negli scorsi anni a Bologna e mira a promuovere i paradigmi di pensiero dell’economista Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace, che interverrà in video nel corso dell’evento pubblico. Dopo l’incontro riservato agli stakeholders, che si terrà la mattina, la Giornata si aprirà al pubblico con il convegno “Social Business Italia: quali prospettive?” a partire dalle ore 17.00 a Mug - Magazzini Generativi di Emil Banca, in via Emilia Levante 9/F. Autorità, accademici, rappresentanti del mondo imprenditoriale e bancario, tanti gli ospiti di prestigio (link al programma https://fondazioneyunus.it/giornata-italiana-del-social-business-2/).

“L’evento è occasione per presentare il nuovo corso di Fondazione Yunus Italia, già Fondazione Grameen, e per lanciare un evento che mira a riconsiderare città e attività economiche nella prospettiva dell’impatto sociale che generano” spiega Marco Marcatili, economista di Nomisma e segretario generale della Fondazione. “Bologna è la città in cui ha sede la Fondazione a cui lo stesso Prof. Yunus ha concesso di utilizzare il proprio nome” spiega il Prof. Giuseppe Torluccio, ordinario di economia all’Università di Bologna e vicepresidente della Fondazione Yunus Italia. “Pur con un’attenzione molto forte alla dimensione nazionale e internazionale, con Bologna vogliamo stringere una relazione forte che guardi alla promozione del paradigma del Social Business, che il Prof. Yunus, ci ha consegnato. Per questo invitiamo tutti a partecipare!” conclude Torluccio.

Clicca qui per registrarti

La Giornata Italiana del Social Business è realizzata grazie al contributo di Emil Banca, con il patrocinio di Confcooperative, Nomisma e Yunus Social Business Centre - Università di Bologna e la media partnership de Il Resto del Carlino.

Nel corso dell’evento sarà presentato lo studio Bologna a Tre Zeri, realizzato da Fondazione Yunus Italia, in partnership con Nomisma, su commissione di Confcooperative Terre d’Emilia.