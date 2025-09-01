Università, crescono i fondi per gli atenei: i numeri per gli atenei

Bologna, 1 settembre 2025 – Il trend è positivo e riguarda tutte le università italiane, Emilia-Romagna e Marche comprese. Il Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) raggiunge quota 9,4 miliardi di euro a livello nazionale. Ovvero 336 milioni in più rispetto al 2024. Si tratta del principale strumento con cui il ministero dell’Università e della ricerca assicura agli atenei le risorse necessarie per il funzionamento, il personale, la didattica e la ricerca.

Guardando all’Emilia-Romagna, lo stanziamento complessivo si allontana di poco dal miliardo, 868.568.906 euro per la precisione. Il decreto, firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, assegna alle università della regione una crescita del 2,69% rispetto al 2024 e del 31,74% rispetto al 2019, quando lo stanziamento era pari a 659.323.449 euro.

Nel dettaglio, 461.088.134 euro (2,74% in più rispetto all’anno precedente) vanno all’Università di Bologna, che include un grande numero di dipartimenti e campus, distribuiti tra il capoluogo di regione e Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.

Ferrara ottiene 130.084.324 euro, registrando l’incremento più alto della regione rispetto all’anno precedente: 4,71%. L’Università di Modena e Reggio Emilia riesce a beneficiare di 130.818.756 euro, con una crescita dell’1,07% rispetto al 2024. Infine, 146.577.692 euro all’Università di Parma con un aumento del 2,26%.

Per quanto riguarda la distribuzione di fondi agli atenei marchigiani, si arriva a quota 229.704.838 di euro totali (l’incremento rispetto al 2024 è del 2,1% e del 19,9% rispetto ai 191.664.648 euro stanziati nel 2019).

Risorse che vengono ripartite tra i principali atenei: l’università Politecnica delle Marche, che si sviluppa sulle sedi di Ancona, Ascoli-Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, San Benedetto del Tronto, può contare su 88.169.945 euro con un incremento del 3,8% rispetto al 2024. L’università di Camerino, con sedi a Camerino, Ascoli-Piceno, San Benedetto del Tronto e Matelica, riceve 41.311.452 euro (rispetto ai 40.902.428 dello scorso anno). Lo stanziamento previsto per l’università di Macerata è di 41.435.661 euro (lo scorso anno era 41.025.407); mentre ammontano a 58.787.780 euro le risorse per l’università ‘Carlo Bo’ di Urbino (erano 58.205.723 lo scorso anno). Per questi ultimi tre atenei, l’incremento è dello 0,99%.

Previste anche risorse ad hoc per la riforma di Medicina, tra le principali novità rientra l’abolizione dei test d’ingresso, il superamento del numero chiuso con l’istituzione di un Semestre aperto e esami di merito. Nel 2024, a livello nazionale erano stati stanziati 25 milioni; quest’anno raddoppiano, arrivando a 50. La ripartizione, tra le varie università, avverrà nelle prossime settimane sulla base del numero di iscritti.

I dati sono stati sottoposti alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, che “apprezza l’incremento complessivo dei finanziamenti”, in particolare “delle risorse libere, che va nella giusta direzione di consentire l’esercizio di una sempre più ampia autonomia programmatoria da parte dei singoli Atenei. Questa esigenza assume particolare importanza per effetto della dinamica di crescita dei costi ed in particolare dell’aumento delle spese per il personale”.