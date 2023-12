It Wallet, a cosa serve e cos’è il nuovo portafoglio digitale in arrivo nel 2024

Bologna, 29 dicembre 2023 – Cos’è e a cosa serve It Wallet? Sarà obbligatorio? Il 2024 è ormai alle porte e con il nuovo anno saranno molteplici le novità all’orizzonte, soprattutto a livello digitale.

Anche sul fronte servizio pubblico, con l’arrivo della nuova piattaforma It Wallet, ormai prossimo al lancio da parte del Governo. Si tratta di un vero e proprio portafoglio digitale, in grado di contenere al suo interno tutti i documenti digitali e identità pubbliche del cittadino.

Una sorta di raccoglitore, consultabile anche da smartphone, in cui avere a disposizione strumenti come carte d’identità, tessera sanitaria, tessera della disabilità, patente di guida, tessera elettorale e altri documenti privati.

L’idea, quindi, è che servirà soltanto il proprio telefono per esibire un documento.

Dove trovarlo

E SPID e CIE (carte d’identità elettronica)? Lo Stato non avrà intenzione di sostituirli, quanto piuttosto di inglobarli all’interno di It Wallet. Che non avrà una propria app dedicata, ma sarà a sua volta integrato nell’App Io, utilizzata già da milioni di italiani e che rappresenta un sistema di interfaccia e comunicazione tra i cittadini e l’amministrazione pubblica.

Entro il 30 giugno 2024 ci sarà il rilascio della prima versione pubblica ufficiale, con l’app che potrà essere scaricata anche da store Android e IOS.

Quando arriva

Il nuovo servizio a disposizione di tutti gli utenti è previsto per la metà del nuovo anno, mentre a inizio 2024 è in programma un lavoro di promozione e sensibilizzazione della piattaforma, come affermato da Vincenzo Fortunato, alla guida del Comitato interministeriale per la transizione digitale.

Le funzionalità

It Wallet dovrebbe permettere fin da subito l’accesso ai servizi pubblici e privati digitali e la gestione di documenti privati come carte d’identità e patenti di guida. Non è escluso però un ampliamento delle funzioni del servizio, il tutto garantendo però un sicuro trattamento dei dati dell’utente. A livello di stime, si conta che saranno 42,5 milioni gli italiani che lo utilizzeranno entro il 2025, per una transizione sempre più spedita verso il digitale.