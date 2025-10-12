Non solo kefir e crauti, è l’ora dei cibi fermentati: i consigli della chef Giulia Pieri

Cesena, 12 ottobre 2025 – Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei e forse, meglio, cosa desideri essere. Perché il legame intrinseco tra l’alimentazione e l’identità personale, che perdura nei tempi, si sa essere anche strettamente legato alla presentazione di noi stessi. Il cibo si incorpora, lo trasformiamo in una parte di noi, e per questo diventa espressione del nostro rapporto con il corpo.

Ce lo ricorda un antico principio socratico "Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo".

Oggi, la riscoperta benefica dei cibi salutari, in particolare di quelli fermentati, si traduce in una nicchia di mercato in forte crescita. Dati Circana per l’Italia, rielaborati dal Good Food Institute Europe, parlano di un aumento in valore annuo maggiore del 10 per cento.

"Tutto è partito da una maggiore conoscenza del microbiota intestinale, i cibi fermentati possono influenzarlo positivamente, contribuendo a modulare la risposta infiammatoria, il metabolismo e l’equilibrio del sistema immunitario. E sappiamo quanto il benessere del nostro corpo e della mente passi dall’intestino", queste le parole della cesenate Giulia Pieri, titolare dell’azienda omonima.

Chef specializzata in cucina vegetale, integrale e probiotica.

Tiene laboratori sulla fermentazione degli alimenti, tecnica antica di conservazione, su cui hai deciso di puntare con la realizzazione di una linea di prodotti.

"Sì, da oltre dieci anni realizzo corsi, con la collaborazione del dott. Fabio Piccini, psicoterapeuta specializzato in disturbi alimentari come anoressia e bulimia. Nel corso del tempo è capitato che alcune persone, tra cui chef, mi abbiano chiesto di spedire loro barattoli. Li confezionavo in casa, non li etichettavo nemmeno, perché li facevo per me. Ho compreso che c’era interesse e pochissima offerta del mercato. Ho avviato, però, l’azienda animata non tanto da fini commerciali, ma per il desiderio di continuare a spargere il seme della conoscenza".

Fermentazione non è solo sinonimo di wellness alimentare, ma anche di sapidità, profondità aromatica, sostenibilità. Soprattutto diventa un linguaggio gastronomico.

"Esatto. Kimchi, talli di aglio, cipolla, miso, daikon, e ancora cavolo, carote, rape rosse fermentati rappresentano una buona gamma di insaporitori. Pensiamo poi alla salsa di soia o al miso: contengono alti livelli di umami".

L’umani, il cosiddetto quinto sapore, chiamato quello dell’equilibrio. "L’umami è il sapore dell’appagamento bilanciato, perché conferisce pienezza, profondità e sazietà ai cibi, contribuendo a equilibrare i sapori e a ridurre la dipendenza da sale e zucchero. È importante mangiare bene, con piacere. La sintesi è, come sempre nelle cose, l’equilibrio".

La fermentazione come avviene? È sicura?

"Una verdura si fermenta principalmente con due metodi: la salatura a secco che è quella tipica dei crauti e la salamoia. Più o meno sono procedure simili. La verdura deve essere fresca, biologica, quindi con un buon contenuto di batteri, necessari per la riuscita della fermentazione. Viene aggiunto poi il sale, pochissimo, importante per creare una barriera nei confronti dei patogeni. Si mette tutto in un vasetto, coperto con una garza, il tappo appoggiato in modo non ermetico e si lascia che avvenga la fermentazione a temperatura ambiente, per un periodo di due settimane circa. Trascorse le quali viene sigillato il vasetto e conservato in frigorifero. Nessuna paura del botulino, questa tossina non trova spazio in ambienti acidi e ben ossigenati".

Quanto basso deve essere il pH perché sia sicuro?

"In produzione usiamo pHmetri. Un ambiente sicuro è con pH inferiore a 4.6".

I big del food stanno iniziando ad investire nel settore.

"Sì, ed è un segnale positivo. Significa che c’è un maggior numero di consumatori consapevoli, che hanno un approccio vivo, nutriente verso la cucina. Per quanto riguarda l’ingresso dei big del food, mi auguro che la loro attività non sacrifichi il valore dei prodotti, e non intendo solo quelli nutrizionale e organolettico. È cruciale che restituiscano quella piacevole percezione di cura e di amore, del fatto come a casa".