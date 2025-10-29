L'inverno demografico e le sfide per il futuro delle pmi

Davanti a grandi trasformazioni economiche e uno scenario demografico in rapida evoluzione, il presidente di CNA Emilia-Romagna, Paolo Cavini, invita a non sottovalutare le sfide per il futuro. “L’inverno demografico esiste ed è innegabile. Non si può risolvere in pochi giorni o poche settimane. Nei prossimi cinque, dieci o quindici anni si pone un vero rischio di continuità aziendale per le nostre pmi”.

Per questo la CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – punta su una strategia di supporto ai loro associati: “Vogliamo supportare le imprese nel passaggio generazionale, dobbiamo far conoscere il valore delle nostre imprese”. Un valore spesso sottovalutato: “All’interno delle piccole e medie imprese è possibile trovare soddisfazione di carriera e gratificazioni che spesso nell’immaginario appartengono solo alla grande impresa”.

La formazione è cruciale. “Abbiamo una grande responsabilità: interloquire con le scuole, formare i giovani in base alle loro vocazioni e far capire il valore dell’artigianato”. Il tutto in un territorio che, sottolinea Cavini, “è una regione locomotiva d’Europa”.

Il tessuto industriale emiliano-romagnolo non vive solo di multinazionali: è composto “da miriadi di piccole e medie imprese capaci di dare manifattura e servizi alle grandi imprese e ai lavoratori”. Ma lo scenario non è privo di incognite: “Probabilmente non avremo sufficienti persone per fornire le nostre imprese e avremo necessità di corridoi professionali”.

Arriva così l’apertura all’estero: “Abbiamo messo in piedi un progetto europeo per formare giovani in altre nazioni, tecnicamente e linguisticamente. In questo modo, quando arriveranno saranno rispondenti alle necessità del sistema produttivo”. Resta però il nodo dell’accoglienza: “Dovranno affrontare il problema della casa e dobbiamo dare una risposta su questo tema, perché abbiano soddisfazione economica”.

Sono “temi di prospettiva” al centro dell’assemblea in programma oggi 30 ottobre, anche perché “le nostre micro e piccole imprese hanno fatto investimenti inimmaginabili e già oggi stanno utilizzando l’intelligenza artificiale e nei prossimi anni adotteranno questa tecnologia sempre più diffusamente”.

Il sistema associativo conta circa 63.000 imprese associate e oltre 300.000 persone impiegate, numeri che testimoniano la centralità del comparto. L’obiettivo resta “il bene del territorio, con la volontà di rafforzare la qualità con una forte radicalizzazione delle imprese». CNA Emilia-Romagna «vuole essere protagonista, perché qui si delinea una buona parte del futuro delle nostre imprese”.

Cavini rilancia infine un vecchio sogno imprenditoriale: “iniziare come dipendente, diventare socio e poi titolare era un sogno». L’auspicio è che «torni sogno di tanti giovani, portando grande prosperità al territorio”.