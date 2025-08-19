Turismo, come attirare presenze senza abbassare i prezzi? Il modello del Trentino

Ascoli, 19 agosto 2025 – Agosto, alla fine è sempre lui che rimette a posto le cose. Lungo la Riviera delle Palme, nella ultime due settimane, l’aria sembra essere cambiata. Dopo un giugno e un luglio che hanno lasciato qualche perplessità, il mese dedicato a colui che distrusse Cleopatra, porta con sé segnali di ripresa.

Il bicchiere non è mezzo vuoto per gli operatori ma, a sentirli parlare, il livello supera abbondantemente la metà.

Nicola Mozzoni, presidente dell’Assoalbergatori: l'impressione è che l’agosto 2025 stia ricalcando quello dello scorso anno

Non è il trionfo dei tempi d’oro, ma ci sono presenze, movimento, e soprattutto una sensazione di fiducia. Nicola Mozzoni, presidente dell’Assoalbergatori, lo spiega con chiarezza: “Occorre attendere i dati ma l’impressione è che l’agosto 2025 stia ricalcando quello dello scorso anno. Dalla settimana di Ferragosto in poi c’è stato il pienone, il resto del mese dovrebbe andare altrettanto bene e penso che ci sarà anche nella prima settimana di settembre”.

Un andamento positivo che ridà respiro, in un contesto dove persino la Riviera romagnola ha accusato il colpo. Mozzoni sottolinea anche un dettaglio che aiuta: “La scuola inizia con una settimana di ritardo rispetto all’anno scorso, quindi anche la seconda settimana di settembre potrebbe positiva”.

La spiaggia di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli

Il confronto con il 2024 dovrebbe rimanere leggermente in negativo, a causa dei mesi estivi precedenti, ma agosto regge bene. È il segno che la stagione, pur tra difficoltà, può chiudersi con un bilancio meno amaro di quanto temuto. Il presidente invita anche a non fermarsi: “Cambiammo strategia quando morì il turismo di chi stava in vacanza un mese, ed è necessario cambiare strategia anche oggi”.

Le parole sono nette: continuare a insistere su un modello in crisi non ha senso. Il turismo cambia e serve ripensare l’offerta, guardando anche a chi riesce ad attirare presenze senza abbassare i prezzi, come accade in Trentino.

Sulla stessa linea si muove Francesca Rossi Bollettini, concessionaria di spiaggia: “È stato un Ferragosto movimentato anche se non proprio come ci aspettavamo. Leggermente in calo rispetto all’anno scorso, ma questo è un trend nazionale”.

Anche lei, però, vede movimento dopo Ferragosto e sottolinea la necessità di una visione a lungo termine: “Il turismo non può più essere improvvisato, deve essere un turismo di sistema pianificato prima e non vissuto nel mentre”.

Lo conferma anche chi vive quotidianamente il lungomare, come Emidio Del Zompo, concessionario di spiaggia: “Dall’inizio del mese siamo finalmente tornati a vedere tanto movimento sul lungomare sia in auto che a piedi, un po’ a tutte le ore. A luglio, dopo cena, non si vedeva molta gente. Ora sì, sono tornati i veri ritmi estivi”. Una presenza costante che dà l’idea di una città che, almeno in questo periodo, è tornata turisticamente viva.