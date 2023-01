Poste, dal passaporto al Cup: cosa si può fare nei nuovi uffici Polis

Bologna, 31 gennaio 2023 - Il progetto Polis di Poste italiane - presentato ieri alla presenza del presidente Mattarella, della premier Meloni e del ministro Giorgetti - ha l'obiettivo di "tenere connessa l'Italia" (come ha detto il Capo dello Stato), e nello specifico di avvicinare anche i piccoli Comuni italiani ai servizi della Pubblica amministrazione.

Giorgia Meloni alla presentazione del progetto Polis di Poste Italiane

Gli uffici postali dei piccoli borghi si trasformeranno in "Case dei servizi digitali" dove un sportello unico di prossimità renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi in 7.000 comuni italiani con meno di 15.000 abitanti.



È il piano da 1,2 miliardi (800 milioni da risorse complementari al Pnrr e 400 dall'azienda) che - con un programma di investimenti avviato nel 2022 e con un orizzonte al 2026 - sta portando negli uffici postali nuove opportunità per i cittadini dei piccoli centri, dagli 'sportelli unici di prossimità' per della pubblica amministrazione agli 'spazi per l'Italia' di quella che sarà la più grande rete di coworking del Paese.

I numeri del servizio Polis

Sono 40 gli 'uffici Polis' già ultimati. 230 cantieri verranno aperti entro febbraio, altri 1500 entro l'anno. Verranno installati 7mila Atm Postamat, 4mila postazioni per l'erogazione di servizi pubblici self service, 500 lockers per la consegna di pacchi, 5mila colonnine di ricarica per veicoli elettrici, mille impianti fotovoltaici, sistemi di smart building e di monitoraggio ambientale.

Mille spazi esterni verranno attrezzati per "accogliere iniziative culturali, di salute e benessere". 250 'spazi per l'Italia' (80 nei piccoli Comuni) creeranno poi una rete di coworking con oltre 10mila postazioni di lavoro e sale di riunione.

Cosa si può fare negli 'uffici Polis'

Nei nuovi uffici postali i cittadini potranno richiedere il passaporto, la carta d’identità elettronica, il duplicato della patente, il codice fiscale per i neonati, certificati anagrafici e di stato civile, certificati previdenziali come il cedolino pensione e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

Inoltre sarà possibile:

- rinnovare documenti di identità

- ottenere atti e certificati anagrafici, previdenziali, giudiziari

- accedere a servizi delle Regioni, come i Cup per le prestazioni sanitarie

- accedere a servizi come l'assicurazione per le casalinghe o le pratiche per patenti nautiche.

- a breve verrà lanciata anche l'offerta per luce e gas.