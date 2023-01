Quando finisce lo sciopero dei benzinai: gli orari di oggi e di domani

Per approfondire:

Bologna, 24 gennaio 2023 – Continua il braccio di ferro tra il Governo Meloni e le associazioni di categoria dei benzinai - Faib, Fegica e Figisc/Anisa - che raccolgono circa il 70% dei 22mila distributori attivi in tutta Italia e hanno indetto uno sciopero di 48 ore delle pompe di benzina, dalle 19 di oggi sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade, compresi i self-service.

Questi gli orari previsti: dalle 19 del 24 gennaio alle 19 del 26 gennaio sulla rete ordinaria e dalle 22 del 24 alle 22 del 26 gennaio sulla viabilità autostradale. Salvo diversi accordi.

Perché i benzinai scioperano

Segnali di apertura da Faib, resistono le altre sigle

Un segnale di apertura, dopo la riunione tra governo e rappresentanti sindacali tenutasi stasera è arrivato dalla Faib Confesercenti. La presidenza nazionale, riunita d'urgenza, a seguito dell'incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Alfonso Urso, ha deciso di ridurre a un solo giorno la mobilitazione – spiega la sigla - dopo l'offerta da parte del Governo (già formalizzata con un emendamento al decreto legge) di “una significativa riduzione delle sanzioni, la razionalizzazione della cartellonistica sugli impianti e la rapida convocazione di un tavolo di filiera per affrontare gli annosi problemi del settore, a partire dall'illegalità contrattuale e dal taglio dei costi per le transazioni elettroniche”.

La decisione – annuncia - verrà presentata alla riunione di coordinamento con le altre sigle, fissata per domani mattina alle 11, in piazza Montecitorio, aperta a deputati e senatori.

Nessuna concessione, invece, da parte di Fegica e Figisc/Anisa: "Troppo poco e troppo tardi per revocare lo sciopero – scandiscono -. L'annuncio dell'avvio del tavolo volto a ristrutturare la rete distributiva e ridare un piano regolatorio certo va nella direzione giusta, ma le modifiche ipotizzate sul decreto, oltre a non essere sufficienti, sono ormai nelle mani del Parlamento. Quel che rimane sullo sfondo è l'idea di una categoria di lavoratori che speculano sui prezzi dei carburanti. Il che è falso e inaccettabile. Lo sciopero è quindi confermato".

Il Governo, durante l'incontro, aveva invitato i benzinai a revocare la serrata ("Il ministero ha fatto delle proposte per evitare lo sciopero che inizia tra qualche ora" aveva riferito Urso), proponendo sanzioni meno dure rispetto a quelle previste dal decreto e sottolineando che il provvedimento può anche essere migliorato durante la conversione in Parlamento. Inoltre iha ribadito di volere un confronto più ampio su tutti i problemi legati al settore.