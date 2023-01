Sciopero benzinai il 25 e 26 gennaio. Codacons: “Guerra contro i consumatori”

Bologna, 12 gennaio 2023 - Dopo le polemiche sul caro carburanti e scoppiate all'indomani della fine del taglio delle accise, va in scena lo sciopero dei benzinai: le date da segnare sul calendario sono quelle del 25 e 26 gennaio. Protesta che, secondo il Codacons, è una "decisione assurda", mentre da parte del Governo il ministrio Pichetto si limita a dire che lo sciopero è "legittimo". Sciopero: le ragioni dei benzinai "Per porre fine all''ondata di fango' contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della categoria, su tutta la rete; di avviare una campagna di controinformazione sugli impianti e proclamare, per le giornate del 25 e 26 gennaio 2023, una prima azione di sciopero, con presidio sotto Montecitorio", annunciano in una nota congiunta Faib, Fegica e Figisc/Anisa. Il governo, si legge nella nota congiunta, aumenta il prezzo dei carburanti e scarica la responsabilità sui gestori che diventano i destinatari di insulti e improperi degli automobilisti esasperati. Avviata contro la categoria una campagna mediatica vergognosa. Nella nota, i gestori affermano che in questo modo vengono "beatificati i trafficanti di illegalità che operano in evasione...