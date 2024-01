Supermercati Alì, morto il patron Francesco Canella

Lutto nel mondo della grande distribuzione: è morto a 92 anni, compiuti a fine dicembre, Francesco Canella, fondatore e patron della catena dei supermercati Alì, diffusa con 117 negozi soprattutto in Veneto ed Emilia Romagna e nata a Padova.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ricorda la sua "capacità organizzativa e visionaria che hanno solo i grandi imprenditori”.

Nel 2019 l'Università di Padova gli conferì la laurea honoris causa in Food&Wine.

Supermercati Alì, impresa votata al sociale

Il Governatore del Veneto Luca Zaia e Brugnaro ricordano anche l’impegno della sua azienda nel sociale.

"Nel 2018 lanciò una grande raccolta fondi tra i clienti dei suoi supermercati per aiutare i territori devastati dal maltempo di allora con un esito straordinario e fece importanti donazioni all'ospedale di Padova in periodo Covid”, l’omaggio del presidente della Regione.

"Potrei fare molti esempi, – ricorda il sindaco con commozione – specie nel mondo dello sport, come in quello ambientale con la piantumazione di alberi, ma su tutti vorrei ricordare la raccolta di fondi per l'emergenza dell'acqua alta del novembre 2019, quando il gruppo Alì raccolse oltre 250 mila euro per i lavori di ripristino e Francesco Canella venne a consegnarmeli di persona a Ca' Farsetti”.

La storia dei supermercati Alì e Alìper

Dopo aver rilevato nel 1958 la cooperativa Onarmo - nata come opera caritativa della chiesa bolognese - Canella aprì il suo primo punto vendita nel 1971 a Padova, con il primo banco gastronomia servito. L’espansione dell'azienda risale agli anni Novanta, cruciali la rete degli ipermercati e le promozioni con le carte fedeltà; il miliardo di fatturato è stato raggiunto nel 2015.