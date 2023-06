A 84 anni dona mezza pensione agli alluvionati

Bologna, 7 giugno 2023 – Sono una signora anziana di Castel San Pietro Terme giunta all'età di 84 anni. Sono rimasta molto colpita e amareggiata dall'alluvione che ha colpito la Romagna e parte dell'Emilia. Per questo anch'io ho deciso di fare la mia parte e il 23 maggio ho versato attraverso la banca 500 euro a favore degli alluvionati. E' esattamente la metà della mia pensione. Credo sia giusto far sapere ogni settimana l'importo ricavato dalle donazioni a favore di questa popolazione così duramente colpita. Può aiutare a stimolare altre donazioni.

Rosa Bianca Dal Pozzo

Risponde Beppe Boni

Prima di parlare della sottoscrizione soffermiamoci sul gesto generoso di questa pensionata. Alla bella età di 84 anni ha donato metà della propria pensione del mese scorso alle popolazioni colpite dall'alluvione. Di sicuro per lei è un sacrificio, perché togliere 500 euro da una pensione non è certamente semplice e indolore. E' una goccia nel mare se guardiamo ai danni per miliardi causati dall'acqua assassina, ma è un tesoro immenso se pensiamo al gesto di questa signora. Ha ceduto metà della mensilità senza pensarci due volte. E' un esempio di solidarietà che stringe il cuore, è un episodio singolo che ci fa capire come l'Italia non sia sempre un Paese distratto ed egoista come pensano alcuni. Gesti come questi sono più diffusi di quanto pensiamo e almeno in questa occasione vale la pena di farlo sapere. A questa signora va fatto un applauso lungo come quelli che si fanno alla prima della Scala a Milano. Brava signora Rosa Bianca, il suo slancio sia da esempio. La sottoscrizione lanciata dal nostro gruppo editoriale intanto va avanti e ieri mattina ammontava a 357 mila euro. Hanno aderito privati cittadini, imprese, associazioni, società sportive di ogni disciplina, il grande Vasco Rossi con il ricavato di uno dei concerti di questi giorni, tutti insieme appassionatamente. Senza contare le iniziative singole che hanno contribuito con attrezzature di ogni genere compresi gli stivali di gomma per chi è impegnato a spalare fango, generi alimentari, bevande, disinfettanti, materassini per gli sfollati, gruppi elettrogeni, disinfettanti. L'elenco potrebbe continuare a lungo. E domani sera via al concerto con 23 artisti sul palco delle ex Caserme rosse organizzato, sempre per raccolta fondi, da Qn - Il Resto del Carlino con Unipol Arena, Lavoro più, con la collaborazione di altre imprese e con il patrocinio del Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna.

