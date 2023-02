Più lavori di notte, meno di giorno. La soluzione di mediazione uscita dal vertice al Mit sui cantieri del tratto fermano e piceno dell'A14, tra Pedaso e San Benedetto, si pone l'obiettivo di contemperare due esigenze: garantire in primis la sicurezza del traffico autostradale (otto morti in meno di due anni) e poi la prosecuzione delle opere di ammodernamento delle gallerie, che vanno adeguate alle nuove norme di sicurezza. Dopo gli incidenti in serie, ministero delle infrastrutture (il ministro Salvini), le Regioni Marche e Abruzzo (i governatori Acquaroli e Marsilio) e Aspi hanno anche deciso di istituire una sorta di tavolo di coordinamento per monitorare la situazione relativa alla sicurezza e nel contempo lo stato di avanzamento delle opere. A breve e medio termine il programma è questo, a lungo termine bisognerà invece decidere il futuro degli ultimi 41 km dell'A14 e dell'imbuto che costringe il traffico su due corsie nel sud delle Marche. È vero che probabilmente si pagano scelte di retroguardia fatte ormai quindici anni fa col no alla terza corsia degli allora sindaci di Fermo e Porto San Giorgio, ma ora la situazione è matura perché nei prossimi quindici o vent'anni si possa arrivare ad ampliare l'autostrada, adeguandola alle necessità di una regione che vuole e deve crescere anche e soprattutto sul piano delle infrastrutture. Non sarà facile sul piano tecnico, perché l'immediato entroterra piceno è terra di colline a ridosso della costa e già l'autostrada corre tra gallerie, curve e viadotti, ma bisognerà pur trovare una soluzione che riesca anche a garantire la qualità del paesaggio. Se l'ampliamento in sede del tracciato è possibile almeno fino allo svincolo di Pedaso, più a sud c'è l'ipotesi di realizzare un'ulteriore carreggiata più arretrata rispetto all'attuale, che sarebbe utilizzata per un unico senso di marcia. Una soluzione progettuale che richiede capacità di ascolto dei territori, di mediazione con i sindaci e soprattutto perseveranza nella richiesta di finanziamenti adeguati. Insomma, una volontà politica (e non solo) forte e unitaria. La partita è troppo importante e non va più rimandata.