L’uomo del fare ha vinto senza urlare

No, le Marche non erano l’Ohio d’Italia. Finiscono per essere piuttosto il Texas, se volessimo applicare la grammatica elettorale statunitense al nostro Paese: Francesco Acquaroli consolida il consenso rispetto al 2020 e accresce il vantaggio di Fratelli d’Italia – primo partito nella regione-laboratorio del centrodestra – e di Giorgia Meloni, presidente che qui ha messo la faccia e il cervello. Una vittoria nella regione chiave (più ‘state’ che ’swing’, in bilico) avrebbe dato al centrosinistra e al campo largo un’iperossigenazione, mentre l’esito finale è simile ai test sulla qualità delle acque del Passetto qui ad Ancona che, in estate e complice il gran caldo, hanno visto fiorire un’alga tutt’altro che salutare.

Il Pd non è più la principale forza politica nelle Marche. Il Pd testardamente unitario rischia l’inchino al Movimento 5 Stelle. Il Pd non ottiene nulla dall’onda delle manifestazioni per Gaza, con la bandiera brandita sui palchi dei comizi e negli slogan dell’ultima settimana (e l’insuccesso della ’nazionalizzazione’ della tornata è sancito anche dal crollo dell’affluenza). Il Pd sapeva di una possibile indagine diretta su Ricci (non a caso il coinvolgimento è di ottobre 2024, ergo prevedibile nelle conseguenze) e ha scelto consapevolmente questo rischio e tutti gli scenari, candidandolo.

Ma perché ha vinto Francesco Acquaroli? Per tutto questo? No. Acquaroli rappresenta un marchigiano che unisce e non divide. Con la forza non urlata dell’orgoglio e del convincimento delle proprie azioni. Non è un caso che tanto del suo primo mandato sia stato rappresentato dall’attenzione alla ricostruzione, alla connessione delle aree sfilacciate (e molto ancora c’è da fare), alle zone interne, ai borghi. Il secondo: non ha mai attaccato Matteo Ricci sull’inchiesta giudiziaria, ma è riuscito a raccontare quanto fatto in questi cinque anni dando un orizzonte anche sul delicato tema della sanità. Il terzo: le liste a sostegno erano più forti rispetto a quelle Pd. Prossimo test, la Calabria.