Adriatica veloce

Treni a 300 all’ora tra Bologna e Bari. Il sogno dell’Alta velocità ferroviaria sulla linea Adriatica, che appunto dall’Emilia arriva in Puglia, fa qualche passo verso la realtà e non resta più solo un progetto sulle scrivanie di Confindustria. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infatti, ha chiesto a Rete ferroviaria italiana di elaborare uno studio di fattibilità per una nuova tratta di binari tra le città di Bologna, Ancona, Pescara, Foggia e Bari per velocizzare la linea ora esistente.

Un investimento da quasi 50 miliardi che permetterebbe ai treni di sfrecciare fino a 300 chilometri all’ora e di accorciare così i tempi di percorrenza, con benefici incalcolabili al turismo e all’ambiente. Creando anche migliaia di posti di lavoro. Insomma, si cambia marcia per dare una mano allo sviluppo del sud e per rendere finalmente moderna una bella fetta dell’Italia.

Le Marche, soprattutto, potrebbero trarre giovamento da tutto questo se non altro perché così il capoluogo di regione diventerebbe un centro nevralgico degli spostamenti da nord a sud e viceversa, sfruttando al meglio le potenzialità del porto e dell’aeroporto. L’alternativa, certo, resta sempre quella di ammodernare la linea esistente, ma con tante incognite e problematiche. Speriamo ora che il partito del ‘no’ a prescindere non si metta di traverso.

Per il centro sud è un’occasione da non perdere, seppur bisognosa di tempo: per i lavori si stimano 13 anni di lavori. Si vedrà.