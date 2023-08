Aeroporto, disagi ma c'è il rimedio

Bologna, 22 agosto 2023 – Pochi giorni fa sono partita dall'aeroporto di Bologna e ho trovato lo scalo in uno stato inimmaginabile. Ho notato caos nelle strade attigue, fila interminabile ai controlli interni, gente ovunque accampata alla meglio nei pressi dei gate perché non ci sono sedute. Ho contato quasi 400 persone sedute in terra, fra cui anziani, bambini, donne incinte. E poi ritardi di quasi tutti i voli. Uno scenario non certo europeo. Che dispiacere per la città di Bologna.

Stefania Calderisi

Risponde Beppe Boni

A parte le proteste degli abitanti dell'area intorno all'aeroporto Marconi per il rumore dei voli notturni, il disagio per la gestione interna dello scalo è evidente. Come abbiamo già scritto in altra occasione il rimedio è in corso d'opera. Esiste un piano di ampliamento che ha necessità di tempi tecnici. L'ampliamento della struttura è a est dell'aerostazione, la cui realizzazione è prevista per il 2023-2024. L'intervento rappresenta la fase 2 dell'ampliamento del Terminal e prevede l'espansione dell'area sud-est, verso il landside per una superficie di circa 20.000 mq. Questo è ciò che la direzione dello scalo bolognese ha promesso e i cui lavori in parte sono già iniziati. Ovviamente serve tempo per portare a termine l'intero piano e quindi dei disagi attuali bisogna farsene una ragione. Il direttore generale e amministratore delegato dell'aeroporto, Nazareno Ventola, qualche settimana fa ha solennemente annunciato: "Avremo uno scalo più spazioso, efficiente e funzionale".

Gli investimenti fino al termine del 2024 ammontano a 100 milioni all'interno del masterplan che in prospettiva al 2030 prevede complessivamente 200 milioni tra nuove aree terminal, piazzali cargo e nuovi parcheggi multipiano. I lavori in corso adesso servono per ampliare le sale imbarco e arrivi nell'area Schengen. Uno degli aspetti, fra gli altri, che gli utenti chiedono di migliorare l'accesso gratuito Kiss & Fly che consente di accompagnare in auto i passeggeri in partenza e prelevare quelle in arrivo: tempi troppo stretti (appena 10 minuti), corsie anguste con ingorghi continui, file in entrata. Infine un dato statistico: a luglio per la prima volta il Marconi ha superato la soglia di un milione di passeggeri in un mese.

[email protected]

[email protected]